PF investiga grilagem milionária de terras públicas no Pantanal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta 3ª feira (7.out.25) a 2ª fase da Operação Prometeu, que investiga fraudes fundiárias no Pantanal.

A ação ocorre em Corumbá (MS) e inclui mandados de busca e apreensão em diversos endereços. A nota da PF.

1ª fase da Prometeu: PF mira grileiros que queimaram Pantanal para exploração da pecuária

Entre os alvos estão servidores públicos federais e municipais suspeitos de participação no esquema.

A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também é um dos locais investigados.

Segundo a PF, o grupo utilizava documentos falsos para legalizar áreas invadidas ilegalmente.

Funcionários públicos teriam facilitado a regularização em troca de pagamentos indevidos.

As terras sob investigação pertencem à União e somam mais de 8 mil hectares.

A primeira fase da operação identificou queimadas e desmatamento como etapas iniciais do esquema.

Com o avanço das investigações, a PF descobriu a atuação de servidores no processo de legalização das áreas.

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou o bloqueio de R$ 212 milhões em bens dos investigados.

Também foi ajuizada ação para ressarcimento de R$ 725 milhões por danos ao patrimônio público.

Batizada de “Prometeu”, esta é a segunda fase da operação.

Os envolvidos podem responder por grilagem de terras, incêndio criminoso, desmatamento, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, além de associação criminosa.

A seguir, a íntegra da nota divulgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul (INCRA) sobre a ação da PF em Corumbá:

NOTA DE ESCLARECIMENTO – INCRA/MS

Sobre a operação Prometeu, realizada na manhã desta terça-feira, 7, em Corumbá/MS, a Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul informa que:

A instituição foi comunicada da realização da operação, pela PF, no início da manhã; Imediatamente foram bloqueados os acessos de todos os investigados aos sistemas do INCRA; Determinou-se a todas as unidades administrativas no âmbito desta Superintendência para colaborar com a investigação realizada pela Polícia Federal na busca da elucidação, bloqueio e sanção de possível fraude.

Campo Grande (MS), 7 de outubro de 2025.