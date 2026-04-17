PF prende ex-presidente do BRB por receber imóveis milionários de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal (PR) prendeu na 5ª feira (16.abr.26) o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, na nova fase da Operação Compliance Zero.

Conforme a investigação, Costa recebeu imóveis de alto padrão, avaliados em cerca de R$ 140 milhões, do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Segundo a PF, os bens faziam parte de um acordo para viabilizar negócios entre as instituições, incluindo a tentativa de aquisição do banco privado pelo BRB — operação que acabou barrada pelo Banco Central.

Mensagens obtidas pelos investigadores indicam a proximidade entre Costa e Vorcaro. Em uma delas, o empresário demonstra preocupação em manter o executivo satisfeito e pede a uma corretora que organize a apresentação de um dos imóveis.

De acordo com o inquérito, cerca de R$ 74 milhões chegaram a ser pagos antes de os repasses serem interrompidos, após a descoberta da investigação.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a prisão e apontou indícios de que Costa atuava, na prática, como representante dos interesses de Vorcaro dentro do banco público.

Daniel Monteiro, advogado preso hoje junto com ex-presidente do BRB.

Também foi preso o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado como operador do esquema, responsável por estruturar mecanismos para ocultação de patrimônio e transações.