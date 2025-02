Polêmica criptomoeda de Milei gera investigação e acusações de corrupção

O anúncio de uma criptomoeda feito pelo presidente da Argentina, Javier Milei, gerou uma grande controvérsia após sua forte desvalorização em poucas horas, levando à abertura de uma investigação sobre o caso. A oposição classificou o episódio como o "mais grave ato de corrupção na história da Argentina", acusando Milei de ter usado sua posição para promover um ativo financeiro sem respaldo real, conhecido como memecoin, como parte de seu projeto "Viva La Libertad". O valor da criptomoeda disparou rapidamente, mas logo caiu drasticamente após os desenvolvedores começarem a vender seus ativos.

Embora Milei tenha apagado o anúncio e afirmado que não estava ciente dos detalhes do projeto, o episódio gerou críticas e acusações de que o presidente teria promovido um esquema fraudulento. O economista Juan Enrique chamou a ação de Milei de "crime", destacando que o anúncio violou regulamentações financeiras e beneficiou alguém ainda desconhecido. Especialistas em criptoativos, como Thiago Barbosa Wanderley, apontaram que as memecoins são altamente voláteis e frequentemente usadas para manipulação de preços, com os criadores do ativo lucrando com a alta temporária.

Diante da polêmica, o gabinete de Milei encaminhou o caso ao Escritório Anticorrupção para investigação, enquanto a oposição, liderada pelo bloco peronista, anunciou que pedirá o impeachment do presidente na Câmara dos Deputados. A viabilidade do impeachment dependerá da comprovação de que Milei obteve ganhos financeiros com a queda da criptomoeda. A situação coloca em questão o uso de cargos públicos para promover interesses financeiros e a responsabilidade dos líderes políticos em relação a mercados especulativos.