Polícia apreende Hilux que matou empresário Márcio em Maracajú (vídeo)

A polícia localizou e apreendeu nesta 3ª feira (6.mai.25) uma Toyota Hilux SW4, que atropelou e matou o empresário Márcio Luiz de Oliveira Couto, de 50 anos, na manhã da 2ª feira (5.mai.25), no acostamento da Rua Antônio de Souza Marcondes, na região central de Maracaju (MS).

Um vídeo de circuito de monitoramento mostra o momento em que Márcio desce do seu carro, Ford Ranger azul, e, de forma proposital, o condutor da Hilux avança contra ele e o atropela. Eis:

Além de atropelar e matar o empresário, o suspeito foragido atingiu um Honda Civic e um Hyundai ix35, mas, nesses dois últimos, ninguém mais ficou ferido.

Mesmo ferido, no local do acidente, Márcio revelou o nome do autor a testemunhas antes de ser socorrido. No entanto, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital.

Márcio disse que o autor foi o produtor rural Nelson de Almeida, de 69 anos.

A informação se confirmou nas diligências, já que a SW4 ano 2009/2010 está registrada em nome do filho de Nelson.

O veículo, com a frente parcialmente destruída e com amassados na lateral direita, foi localizado abandonado na zona rural do distrito de Vista Alegre, a 47 km do centro de Maracaju.

A polícia trata o caso como homicídio qualificado, relacionando o assassinato ao fato de a vítima e o suspeito estarem tendo um caso amoroso com a mesma mulher.

A Polícia Civil pediu ajuda da população para localizar o suspeito. Denúncia, mesmo de forma anônima, pode ser feita através do número (67) 99663-3977.