Pollon e Gordinho do Bolsonaro votam contra o Gás do Povo

O Programa Gás do Povo foi aprovado no Congresso e segue para a sanção do presidente Lula (PT). A proposta foi formulada pelo Executivo Federal, isso é, a equipe do presidente.

A vitória da medida social, porém, serviu para expor o isolamento da extrema-direita na Câmara.

O texto passou com uma votação esmagadora de 415 votos favoráveis contra apenas 29 contrários.

Nesse pequeno grupo que disse "não" ao auxílio para os mais pobres, figuram dois nomes de Mato Grosso do Sul.

Os deputados Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira votaram contra a distribuição do gás.

A postura radical contrasta com a necessidade urgente das famílias de baixa renda do próprio estado que representam.

No Senado, o bom senso prevaleceu e a aprovação ocorreu via votação simbólica, sem o registro individual no painel.

O QUE POLLON E NOGUEIRA REJEITARAM?

A MP 1.313/2025, rejeitada pelos bolsonaristas, substitui o antigo Auxílio Gás por algo mais direto.

O programa garante a entrega física e gratuita de botijões de 13 kg, acabando com o repasse de dinheiro que perdia valor.

O alvo são famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

A prioridade absoluta será para quem já depende do Bolsa Família para sobreviver.

Ao votarem contra, os parlamentares de MS sinalizam que a guerra ideológica vale mais que o prato de comida do eleitor.