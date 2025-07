Presidente da ALEMS  vai integrar comitiva oficial em missão internacional à Ásia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), anunciou durante a sessão ordinária desta 4ª.feira (16.jul.25) que participará oficialmente da Missão à Ásia, que ocorrerá entre os dias 4 e 16 de agosto, representando o Parlamento sul-mato-grossense em três importantes países: Índia, Japão e Singapura.

O parlamentar leu em plenário o Ato 36 da Mesa Diretora, que formaliza a sua designação como representante oficial da Casa de Leis durante a missão internacional.

“Por ser a última sessão por deliberação da Assembleia Legislativa, leio para vocês o Ato 36 da Mesa Diretora, que designa este presidente para representar a ALEMS em missão oficial à Ásia, entre os dias 4 a 16 de agosto. Com a permissão de vossas excelências, estarei viajando oficialmente à Índia, Japão e Singapura, acompanhando a comitiva governamental”, declarou Gerson Claro

A missão contará também com a presença do governador Eduardo Riedel e de representantes do setor empresarial e produtivo de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros. O objetivo da agenda é apresentar as potencialidades econômicas e oportunidades de negócios do Estado a investidores asiáticos.

Os destinos da missão incluem as cidades de Mumbai (Índia), Tóquio e Osaka (Japão) e Singapura, onde estão previstas visitas técnicas, encontros com autoridades, reuniões com empresários e apresentações institucionais.

“Para mim é uma experiência muito positiva ter a oportunidade de levar o nome de Mato Grosso do Sul internacionalmente. Estou orgulhoso de apresentar o momento de crescimento e estabilidade que vive o Estado. Vamos em busca de novas parcerias, de investimentos e da ampliação de negócios que já têm vínculos com o nosso Estado”, destacou o presidente da ALEMS, em entrevista à imprensa.

A participação do Poder Legislativo na missão reforça o esforço conjunto entre os poderes públicos e a iniciativa privada na promoção de Mato Grosso do Sul no cenário internacional. A expectativa é que a agenda traga resultados concretos na atração de investimentos, especialmente nos setores de tecnologia, energia limpa, logística, indústria e agropecuária.