HABITAÇÃO

Presidente Lula anuncia inédito programa imobiliário para a classe média

O governo projeta que a Caixa financie cerca de 80 mil novas moradias até 2026

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento de novo modelo de crédito imobiliário. Centro de Convenções Rebouças, São Paulo - SP. Foto: Ricardo Stuckert / PRPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento de novo modelo de crédito imobiliário. Centro de Convenções Rebouças, São Paulo - SP. Foto: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta 6ª feira (10.ou.25) que programas habitacionais passam a contemplar também a classe média (àqueles que ganham até 12 mil/mês).  

O líder federal anunciou reestruturação do uso da poupança para ampliar oferta de crédito imobiliário. A íntegra

Segundo o governo, o limite do SFH sobe de R$1,5 milhão para R$2,25 milhões. 

Lula declarou que “trabalhador metalúrgico, bancário, químico [...] essas pessoas não têm direito a comprar casa” nos modelos atuais. “Esse programa foi feito pensando nessa gente”, afirmou, ao participar do evento Incorpora 2025.

O chefe do Executivo Federal acrescentou que pessoas da classe média devem ter “o direito de escolher onde morar”.

O novo modelo prevê que, ao fim dos depósitos compulsórios, todo valor depositado na poupança servirá como referência para crédito habitacional. 

A implementação será gradual, com pleno funcionamento estimado para janeiro de 2027.

Durante a transição, os percentuais obrigatórios atuais irão sendo ajustados até serem extintos. 

O governo projeta que a Caixa financie cerca de 80 mil novas moradias até 2026.

