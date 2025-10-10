Presidente Lula anuncia inédito programa imobiliário para a classe média

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta 6ª feira (10.ou.25) que programas habitacionais passam a contemplar também a classe média (àqueles que ganham até 12 mil/mês).

O líder federal anunciou reestruturação do uso da poupança para ampliar oferta de crédito imobiliário. A íntegra.

Segundo o governo, o limite do SFH sobe de R$1,5 milhão para R$2,25 milhões.

Lula declarou que “trabalhador metalúrgico, bancário, químico [...] essas pessoas não têm direito a comprar casa” nos modelos atuais. “Esse programa foi feito pensando nessa gente”, afirmou, ao participar do evento Incorpora 2025.

O chefe do Executivo Federal acrescentou que pessoas da classe média devem ter “o direito de escolher onde morar”.

O novo modelo prevê que, ao fim dos depósitos compulsórios, todo valor depositado na poupança servirá como referência para crédito habitacional.

A implementação será gradual, com pleno funcionamento estimado para janeiro de 2027.

Durante a transição, os percentuais obrigatórios atuais irão sendo ajustados até serem extintos.

O governo projeta que a Caixa financie cerca de 80 mil novas moradias até 2026.