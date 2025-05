Primo de Nikolas Ferreira é preso com 34 kg de maconha e cocaína

Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes foi preso em Uberlândia (MG) sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

O preso é primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), filho do pastor evangélico Enéas Fernandes, ex-candidato a prefeito de Nova Serrana pelo Partido Liberal e tio do deputado.

Durante a abordagem, foram encontrados com ele 30,2 kg de maconha e 3,82 g de cocaína.

A defesa do suspeito solicitou liberdade provisória após a prisão em flagrante.

O juiz José Roberto Poiani, da Comarca de Uberlândia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no dia 24 de maio.

Glaycon é investigado por suposto envolvimento com tráfico interestadual de entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, ele continua detido.

A informação sobre a prisão foi confirmada na 6ª feira (30.mai.25).