Projeto-piloto do IFMS garante conectividade grátis no celular para estudantes

Será realizada nesta 6ª feira (15.ago.25), no auditório do campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Campo Grande, a cerimônia de entrega simbólica dos primeiros chips de celular (SIM cards) com pacote de dados móveis para estudantes matriculados em cursos presenciais e a distância do Instituto.

A ação faz parte de um projeto-piloto do IFMS desenvolvido por meio de uma parceria com o deputado federal Vander Loubet, que destinou uma emenda parlamentar de R$ 1,7 milhão pelo Orçamento Geral da União de 2025 para aquisição e distribuição de 15 mil chips.

De acordo com a reitora do IFMS, Elaine Borges Cassiano, serão entregues nesta etapa 13 mil chips a estudantes dos 10 campi do Instituto no estado, com contrato de dois anos de uso pelo projeto. A iniciativa visa superar barreiras financeiras que limitam o acesso à internet, especialmente para alunos de baixa renda, assegurando condições dignas para o pleno desenvolvimento acadêmico. "É um passo concreto para remover barreiras históricas que excluem jovens do direito pleno à educação. Essa ação, que alcança todos os campi do IFMS, reforça nossa defesa por uma escola pública verdadeiramente inclusiva, onde ninguém fica para trás por falta de acesso à internet. E iniciativas como esta exigem articulação e apoio. A atuação do deputado Vander Loubet foi decisiva para que esse projeto saísse do papel. Seu compromisso com a educação pública demonstra que a boa política é aquela que transforma realidades e fortalece instituições. É assim, com parcerias sólidas e políticas responsáveis, que avançamos", destaca Elaine.

A pró-reitora de Ensino, Cláudia Santos Fernandes, explica que a entrega dos chips faz parte de uma ação estratégica para promover a inclusão digital dos estudantes do IFMS.

"Esse projeto nasceu da constatação de que muitos estudantes enfrentam dificuldades para acessar a rede de forma estável e contínua. Essa limitação prejudica a participação nas aulas, a realização de atividades acadêmicas e a interação com professores e colegas. Dessa forma, estruturamos essa ação, priorizando estudantes em condições de maior necessidade", pontua Cláudia.

Já o deputado Vander afirma estar muito feliz por apoiar a iniciativa do IFMS de atender seus estudantes com o acesso grátis à internet. "A internet hoje se tornou um serviço essencial, não é luxo — ou pelo menos não deveria ser — principalmente para os estudantes. Por isso, quando fui procurado pela reitora Elaine e sua equipe de pró-reitores, entendemos que era importantíssimo viabilizar os recursos necessários para a entrega dos chips, até porque já tem anos que meu mandato tem apoiado as atividades do IFMS. E esse projeto tem tudo para se tornar um modelo a ser adotado pelos demais Institutos Federais do país", destaca Vander.

MISSÕES EM TROCA DE NAVEGAÇÃO

Serão distribuídos 15.000 chips para os estudantes do IFMS.

Os chips entregues aos estudantes do IFMS serão fornecidos pela Veek, uma startup de telefonia móvel 100% digital que tem como foco simplificar o acesso a serviços de telefonia móvel. A companhia opera utilizando as infraestruturas da TIM e da Vivo.

O plano oferecido aos alunos do Instituto inclui ligações ilimitadas, SMS e navegação na internet grátis a partir do cumprimento de missões, como assistir a vídeos ou ler conteúdos institucionais e educativos produzidos pelo Ministério da Educação (MEC). O tempo dedicado ao acesso dos conteúdos se transforma em minutos para usufruto do acesso à internet e demais serviços da operadora.

O deputado Vander observa que o custo para oferecer esse benefício aos estudantes é pequeno diante do impacto positivo que a iniciativa vai causar na vida desses jovens.

"Se você pegar esse valor de R$ 1,7 milhão e dividir pelos 15 mil estudantes beneficiados por dois anos, isso daria R$ 4,70 por mês por estudante. Ou seja, é um valor irrisório para garantir a esses jovens inclusão digital e um melhor desenvolvimento das suas atividades acadêmicas", conclui o parlamentar.

