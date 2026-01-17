MS Notícias

ACIDENTE GRAVE

Puccinelli Júnior é atropelado próximo ao Shopping Campo Grande

Ex-governador confirmou acidente grave e situação de saúde do filho

O advogado André Puccinelli Jr. foi atropelado em Campo Grande (MS). Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News (arquivo)O advogado André Puccinelli Jr. foi atropelado em Campo Grande (MS). Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News (arquivo)
O filho do ex-governador André Puccinelli (MDB), o advogado André Puccinelli Júnior, foi atropelado na tarde de 5ª feira (15.jan.26), na Rua Dr. Paulo Machado, próximo ao estacionamento lateral do Shopping Campo Grande.

De acordo com o apurado pela reportagem do MS Notícias, Puccinelli Júnior foi atingido por uma caminhonete preta conduzida por uma mulher que prestou socorro imediato. “Ela estava muito abalada, chorando muito, mas, mesmo assim, ligou para a polícia e assumiu que atropelou a vítima”, disse uma testemunha que trabalhava na calçada próxima ao local do acidente.

A polícia foi acionada às 14h49 com o apoio de uma testemunha de 30 anos. “Ela [a mulher que atropelou] não conseguia falar, estava muito nervosa, então a ligação dela para a polícia caiu. Aí liguei e expliquei a situação, porque eu estava mais calma”, completou a testemunha.

Procurado, o ex-governador de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli, informou que o filho teve de passar por cirurgia após sofrer uma fratura na cabeça do úmero, osso localizado na região do ombro, associada a uma luxação da articulação. O quadro exigiu intervenção médica imediata para a correção das lesões e a estabilização do membro afetado.

De acordo com o ex-governador, o período de recuperação será prolongado. “Vai ficar de molho no mínimo 90 dias”, disse o político, que também é médico.

