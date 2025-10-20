Reinaldo mantém Nelsinho Trad como opção para o Senado em 2026

O senador Nelsinho Trad (PSD) segue como nome cotado para a chapa governista nas eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul.

Apesar da disputa interna, ele ainda é considerado uma opção para a segunda vaga ao Senado pelo grupo ligado ao governador Eduardo Riedel.

O presidente do PL no Estado, Reinaldo Azambuja, reforçou que Nelsinho continua entre os aliados.

A dúvida surgiu pela ligação familiar de Nelsinho com políticos da oposição.

Seus irmãos, Fábio Trad (PT) e Marquinhos Trad (PDT), estão em partidos adversários do bloco governista.

Fábio é cotado para disputar o governo estadual, e Marquinhos deve buscar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Apesar disso, Reinaldo minimizou os laços partidários da família Trad como um fator de exclusão.

O grupo ainda não divulgou os nomes que serão testados nas pesquisas internas.

Também não há definição se o segundo nome ao Senado precisa ser filiado ao PL ou ao PP.

Além de Nelsinho, outros nomes disputam espaço na chapa majoritária.

Entre eles estão o presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), e Gianni Nogueira (PL).

O ex-deputado Capitão Contar (PRTB) também tenta viabilizar sua candidatura ao Senado pelo grupo.

Na última semana, Contar conversou com o Republicanos sobre uma possível filiação.

O Republicanos deve integrar a coligação liderada por Reinaldo, Tereza Cristina (PP) e Eduardo Riedel (PP).

A decisão final sobre o segundo nome ao Senado será tomada com base em pesquisas de opinião.