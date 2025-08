"Reinaldo mostrou as garras da extrema direita", diz Zeca do PT

O deputado estadual Zeca do PT criticou duramente o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (ex-tucano), pela defesa da anistia a militares, políticos e civis envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Em entrevista ao MS Notícias, Zeca afirmou que Azambuja, ao assumir a presidência do PL em Mato Grosso do Sul, passou a adotar um discurso alinhado com a extrema direita. “Achei um equívoco, para não dizer uma estupidez do Reinaldo, que eu tinha como um democrata, um homem decente. Reinaldo mostra as garras da extrema direita", disse o deputado.

O ex-governador tucano, que comparou o caso brasileiro à invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, tem se mostrado favorável à postura do ex-presidente americano Donald Trump, que defendeu seus próprios apoiadores e os anistiou de pagar pelo ataque armado ao Capitólio. Zeca contestou a visão de Reinaldo. “Ele defende a anistia aos golpistas, sabendo do ataque gravíssimo ao Estado de Direito, à democracia, à depredação das sedes dos Três Poderes. Comparar isso ao que Trump fez é um absurdo, como se isso fosse legal. Não. Trump é um maluco, um louco", disparou Zeca.

O petista avalia que a mudança de postura de Azambuja ocorre no momento em que ele enfrenta rejeição de parte da própria extrema direita, inclusive dentro do PL. “Ele comete esse equívoco exatamente quando é agredido pela extrema direita, que não quer ele lá. Vide a fala agressiva e descontrolada do deputado Polon", completou Zeca.