Reunião em Brasília define pautas estratégicas no gabinete do deputado Vander Loubet

Em encontro realizado nesta semana no gabinete do deputado federal Vander Loubet (PT-MS), foram debatidas metas de trabalho e estratégias de atendimento da equipe parlamentar em Brasília. A reunião contou com a presença de lideranças políticas e representantes de setores que buscam maior atenção do governo federal.

Entre os temas discutidos, ganhou destaque a situação dos motoristas de aplicativos, motoristas de vans e mototaxistas. O grupo defende incentivos governamentais que permitam descontos especiais na compra de carros elétricos, vans e motocicletas, garantindo melhores condições de trabalho e renovação da frota, sem a necessidade de vínculos trabalhistas formais.

Outro ponto tratado foi a regulamentação dos aplicativos de transporte, tema que vem sendo debatido em todo o país. A proposta é estabelecer regras claras que organizem o setor, ao mesmo tempo em que assegurem segurança para usuários e autonomia para os profissionais.

A agenda também abordou a regulamentação dos garimpos no Brasil, inspirada em modelos adotados em países como Estados Unidos, Canadá e algumas nações da Europa. O objetivo é conciliar a atividade econômica com a preservação ambiental e garantir arrecadação para os municípios mineradores.

O deputado federal Vander Loubet destacou a importância de ouvir os diferentes segmentos da sociedade na formulação de propostas. “Nosso papel é construir soluções práticas, que melhorem a vida das pessoas e fortaleçam a economia. Estamos comprometidos em trabalhar junto com os setores organizados para que o desenvolvimento seja sustentável e beneficie a todos”, afirmou.

O chefe de gabinete, professor universitário Ido Michels, também reforçou o compromisso da equipe parlamentar. “Nosso gabinete está de portas abertas para receber as demandas e trabalhar tecnicamente na viabilização de projetos. Essa aproximação com a sociedade é fundamental para transformar boas ideias em políticas públicas efetivas”, declarou.

BOX ESPECIAL

Carlos Bernardo liberado para novas disputas eleitorais

Durante a reunião, também foi destacado que o empresário Carlos Bernardo, liderança binacional da fronteira Brasil–Paraguai, encontra-se plenamente liberado pela Justiça Eleitoral para disputar novas eleições.

Com histórico de expressiva votação em disputas anteriores, Carlos reforça seu compromisso em contribuir com o debate político e com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.