Ricardo Lewandowski será convidado por Lula ao Ministério da Justiça

O presidente Lula (PT), deve formalizar esta semana o convite para que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, se torne Ministro da Justiça do Brasil. O cargo foi deixado por Flávio Dino, indicado por Lula ao STF.

Lewandowski é o favorito para a pasta e seu nome passou a ser consenso entre aliados e governistas de Lula para evitar disputas entre outras alas da esquerda.

De acordo com interlocutores do Planalto, o convite ao ministério seria “praticamente irrecusável”.

Lewandowski também foi indicado pelo governo, em julho do ano passado, para a presidência do Tribunal Permanente de Revisão (TRP) do Mercosul, cargo já assumido por ele em 1º de janeiro de 2024.

A princípio, algumas movimentações dos bastidores previam um possível confronto entre Lewandowski e a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, ao cargo. No entanto, Tebet veio a público anunciar que não foi procurada para debater sobre sua hipotética indicação à pasta.

O jurista deve se encaixar perfeitamente com os planos do atual governo para integrar o ministério e, consequentemente, acalmar a base aliada.