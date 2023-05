Saiba quem são os 6 homens de Bolsonaro presos pela PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta 4ª.feira (3.mai.2023), a Operação Venire, que apura fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19, praticados pela equipe e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A investigação levou à prisão do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid e a PF também vasculhou a casa de Bolsonaro e apreendeu os celulares dele e de Michelle Bolsonaro. Mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, que a PF têm 17 alvos, incluindo o ex-presidente e a ex-primeira-dama.

Nesse primeiro momento, os federais prenderam preventivamente 6 suspeitos. Veja quem são os presos:

tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; policial militar Max Guilherme, segurança de Bolsonaro; militar do Exército Sérgio Cordeiro, segurança de Bolsonaro; sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, assessor de Bolsonaro; secretário municipal de Duque de Caxias (RJ), João Carlos Brecha; ex-major do Exército Ailton Gonçalves Barros.

Ao menos 16 mandados de busca e apreensão ocorrem no Rio de Janeiro e na capital federal.

A operação foi deflagrada no inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.