Salgadeiro agredido denuncia coação de vereador e 'cala-boca' de policial

“Aí, pessoal, a mulher daqui da Verde Frutti proibindo eu de vender salgado”, dizia o salgadeiro José Elizeu Lara Navarro, de 41 anos, antes de ser alvo de agressões no sábado (27.dez.25), no comércio do vereador Elio Moreira Junior, o Elinho Júnior (PP), em Corumbá (MS).

A razão social da Verde Frutti é E. M. Junior & Cia LTDA (25.165.541/0001-09), localizado na rua Delamare, nº 1164, e tem como sócio o vereador e a esposa dele Glauce Letícia de Freitas Silva Moreira.

De acordo com material em vídeo obtido pela reportagem, Elinho chegou violento, ameaçando o trabalhador que filmava o comércio gerido por Letícia Freitas. No que Elinho chegou gritando:

“Tem que filmar eu, eu que sou o dono”, alerta. Nesse momento, José Elizeu avisa que já acionou a polícia, diante disso o vereador se descontrola: “Não vai chamar a polícia não, vai para a puta que te pariu. Tá achando o quê? Aqui não! Aqui não (sic)”, brada o legislador do partido de Tereza Cristina.

O momento mais grave do vídeo mostra o vereador fazendo ameaças físicas contra o trabalhador, devido ao fato de ele querer vender salgados em frente ao ponto de sucos gerido por Letícia:

“E você não vem encher o saco da minha mulher não, seu porcaria. E se eu te pegar aqui você vai apanhar mesmo”.

Em seguida, ao ser confrontado pelo trabalhador, o vereador parte para a agressão. Ele atinge com chutes o material de trabalho do salgadeiro, além de destruir seu isopor com os produtos.

“Tira essa merda daqui, você tá achando o quê? Seu pau no cu? (sic)”, gritava o vereador enquanto quebrava os materiais de José Elizeu.

Enquanto o trabalhador filmava a covardia, a esposa de Elinho avisava que ele deveria apagar o vídeo. A mulher chega a tentar tomar o celular de José Elizeu. Assista:

PEDIDO DE DESCULPAS

Logo após o episódio vir à tona, surgiu também um vídeo em que o trabalhador agredido pedia desculpas ao vereador e à esposa dele. No vídeo, José Elizeu dizia:

“Estou gravando para justificar o que aconteceu lá na Verde Frutti. Eu me alterei e eles também se alteraram. Peço que isso não seja levado mais para frente. Somos homens de Deus e não deveríamos agir assim. Peço perdão a todos que me seguem. Não quero prejudicar ninguém, nem ser prejudicado. Muito obrigado. Deus abençoe (sic)”, dizia Elizeu. Assista:

ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E SUBORNO

A reportagem procurou saber o motivo da gravação do vídeo, já que na verdade quem foi agredido foi José Elizeu. Então, recebeu um vídeo em que o salgadeiro revela que foi coagido a gravar o pedido de desculpas, além de ter sido alvo de tentativa de suborno por parte de um Policial Militar que atendeu a ocorrência.

“Eu quero falar pra vocês, pessoal, que aquele vídeo que eles me forçaram a fazer, entendeu? Eu pedindo desculpa... Porque na hora que eu cheguei lá na delegacia, o policial falou para mim que eu estava errado de estar lá em frente do estabelecimento dele vendendo salgado, que era eu que estava errado. Mas só que aí o policial me deu, me ofereceu R$ 100 para eu poder me calar, para eu poder fazer aquele vídeo que vocês viram, né, eu pedindo perdão, porque eu fui forçado a fazer esse vídeo (sic)”, explicou José Elizeu.

Ainda de acordo com o trabalhador, o policial de Corumbá teria garantido que, se ele se desculpasse, nada lhe aconteceria.

“Aí o policial falou para mim que, se eu fizesse isso, nada iria acontecer comigo, entendeu? Nada ia acontecer comigo. Então eu, como tenho esposa e filhos, entendeu? Eu peguei, porque eu fui forçado tanto pelo vereador como pelo policial, e ainda o policial fez eu apagar o vídeo das redes sociais. O policial fez eu apagar o vídeo juntamente com o vereador Elio, entendeu? Eu fui forçado, pessoal, a fazer... Porque eu tenho família, pessoal, entendeu? (sic)”, ponderou.

Ainda segundo o salgadeiro José Elizeu, o vereador danificou toda a bicicleta de vender salgados:

“Minha bicicleta tá estragada, meu suporte tá estragado, e eu venho aqui agradecer a cada um de vocês que me ajudaram, que contribuíram, entendeu? Para me ajudar. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe (sic)”, concluiu. Assista:

APELOU PARA O DISCURSO DE SEMPRE

Diante do flagrante de agressões ao trabalhador ambulante, registrado em um vídeo nas redes sociais, Elinho Júnior apelou para o discurso batido do conservadorismo, aquele que costumam usar para justificar qualquer erro. O legislador alegou que, antes do vídeo começar, José Elizeu teria feito ofensas à Letícia.

Com base nisso, o progressista utilizou a suposta provocação, as quais não apresentou provas, como motivação para ter agredido covardemente o trabalhador ambulante. Assista: