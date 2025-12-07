Secretário-adjunto Sérgio Gonçalves detalha ações da SED e metas para 2026

O secretário-adjunto de Educação de Mato Grosso do Sul, Sérgio Luiz Gonçalves, afirmou em entrevista ao Correio do Estado que o crescimento econômico recente exige uma rede pública de ensino estruturada para atender novas demandas.

Ele detalhou iniciativas da Secretaria de Estado de Educação (SED), incluindo infraestrutura escolar, programas sociais e ampliação de vagas.

TRAJETÓRIA

Formado em Administração pela UFMS, Gonçalves atuou na Assomasul. Ele ingressou no governo estadual em 2015, atuando inicialmente na Caravana da Saúde, coordenando a logística do projeto. Passou depois pela Secretaria de Governo e Comunicação, e, na transição para o governo de Eduardo Riedel, pela Secretaria de Fazenda. Segundo ele, a experiência acumulada o preparou para a função atual: "Minha missão é cuidar da administração e do financeiro da Educação", afirmou.

VISITAS ÀS ESCOLAS E DEMANDAS ESTRUTURAIS

Desde que assumiu a secretaria-adjunta, Gonçalves visitou mais de 100 das 352 escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), principalmente no interior. Segundo ele, a presença nos colégios permite identificar problemas e encaminhar soluções rapidamente. "Temos de ver o que está acontecendo de perto e resolver o problema na hora", disse.

Durante as visitas, o secretário verificou infraestrutura, limpeza, merenda, atendimento às famílias e condições de aprendizado, buscando aproximar a gestão do cotidiano escolar.

EXPANSÃO PERANTE POLARES ECONÔMICOS

Com o aumento de investimentos em cidades como Ribas do Rio Pardo e polos ligados à agroindústria, a SED projeta novas escolas. "Quando temos grandes investimentos, gente qualificada vem, e a demanda por educação aumenta", explicou Gonçalves. Para 2026, estão previstas cinco novas escolas nesses polos de desenvolvimento.

Em 2025, foram inauguradas três unidades escolares, incluindo uma em Campo Grande. O secretário destacou ainda programas voltados à qualificação, como o EJA Mulher, que atende mães permitindo que levem os filhos para recreação e alimentação durante as aulas noturnas.

PROGRAMAS SOCIAIS E QUALIFICAÇÃO

O secretário-adjunto também citou o programa Revitalizando a Educação com Liberdade, em parceria com o Tribunal de Justiça de MS, que envolve detentos na reforma de escolas. "Eles são bem recebidos pelos alunos e, ao mesmo tempo, o programa contribui para a ressocialização", afirmou. A iniciativa já está em Campo Grande e em implantação em Dourados.

ESTRUTURA DA REDE ESTADUAL

A SED informa que mais de 70% das escolas estaduais passaram por reformas desde 2015, com investimento superior a R$ 1,2 bilhão. As obras incluem melhorias internas e externas, salas de aula e cozinhas. Segundo Gonçalves, o custo médio de uma nova escola é de cerca de R$ 20 milhões, enquanto reformas variam de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões.

MATRÍCULAS E SISTEMA ON-LINE

A rede estadual atende atualmente 192 mil alunos, com previsão de chegar a 200 mil em 2026. O processo de matrícula e transferência é totalmente online e segue até 22 de dezembro para alunos já matriculados, e até 30 de dezembro para novos estudantes. "O responsável pode escolher três opções de escola, e nós direcionamos para a mais próxima", explicou Gonçalves.

PERSPECTIVAS

Para Gonçalves, o objetivo da gestão é manter infraestrutura adequada, acompanhamento pedagógico e respostas rápidas às demandas, principalmente em regiões impactadas pelo crescimento econômico. "Educação é desenvolvimento. É tudo. Não tem outro caminho", completou.