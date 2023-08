Secretário Marcelo Miranda diz ser 'soldado' à disposição de Riedel

O secretário Marcelo Miranda disse que está pronto para o que for decidido pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), sobre sua saída, ou não, da chefia da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc). Ele também é diretor-presidente da Fundação de Cultura (FCMS) desde o fim de julho.

“O governo está estudando realmente uma alteração. [A Setescc é] uma secretaria muito grande e o governador é um governador de resultado, então ele cobra uma efetividade maior. Eu sou um servidor, eu sou um soldado e estou à disposição, mas isso é uma decisão que cabe ao governador”, respondeu à reportagem do TeatrineTV no dia do lançamento do 22º Festival de Inverno de Bonito (FIB), 5ª feira (3.ago), em Campo Grande (MS). Essa matéria original saiu no TeatrineTV.

Questionado se já foi procurado pelo governador para falar sobre a mudanças na chefia da pasta cultural, Miranda negou: “Não conversamos ainda sobre isso. Já conversamos sobre essa questão da readequação da Setescc, que eu concordo que há necessidade de um repensar, mas sobre o formato: como vai ser, quem vai ficar, onde... Isso ainda não foi tratado”, garantiu.

Conforme o secretário, sua especialidade é o Esporte (ele é ex-chefe da Fudesporte) e disse que foi Cultura para contribuir, mas que não é apegado a chefia da pasta. “E eu volto a insistir, eu não tenho apego nenhum a cargo, eu estou aí para colaborar e cabe a ele [Eduardo Riedel] a decisão, se vai manter, se vai mudar, quem vai colocar, em qual posição”, completou.

SUPER-PODER À CARAVINA

O TeatrineTV adiantou que com a queda de Max Freitas (ex-chefe da FCMS), começou a ser estudado o fim da super-Setescc.

Agora, no entanto, o governador estaria certo de que deve manter a Secretaria de Estado de Cidadania, que seria comandada pela secretária-adjunta Viviane Luiza da Silva, nome ligado ao deputado federal Vander Loubet (PT).

Como anotamos aqui, se Riedel extinguir a secretaria de Cultura estará repetindo uma atitude de seu antecessor e padrinho político, Reinaldo Azambuja, que realizou o mesmo movimento em 2018.

Além disso, especula-se que as Fundações de Cultura e Turismo serão entregues à Secretaria de Governo (Segov), comandadas por Pedro Caravina. O secretário, então teria o 'super-poder' de liberar verba dos dois cofres, os mais utilizados por políticos em período de eleições municipais para eventos.

O governador Eduardo Riedel também estava na cerimônia, entretanto, não quis responder aos questionamentos do TeatrineTV sobre o assunto.