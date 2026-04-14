Trump e sua heresia de "salvador" que Flávio Bolsonaro quer importar para o Brasil

O mundo assiste boquiaberto ao mais novo delírio de Donald Trump: uma guerra aberta contra o Papa Leão XIV.

O que parecia ser apenas mais uma briga política nas redes sociais virou uma cruzada perigosa que mistura megalomania, preconceito e um cheiro insuportável de pólvora.

Para nós, brasileiros, o alerta é máximo: enquanto Trump ataca o coração da Igreja Católica, seus pupilos por aqui — liderados pelo senador Flávio Bolsonaro — aplaudem de pé, prontos para copiar o roteiro em 2026.

A gota d’água veio quando Trump, incomodado com as críticas do Papa sobre as guerras e o tratamento cruel a imigrantes, decidiu apelar para a blasfêmia. Ao postar imagens onde se retrata como o próprio Jesus Cristo, o bilionário deixou claro que não quer ser apenas um presidente; ele quer ser um deus.

Ao chamar Leão XIV — o primeiro Papa americano — de "fraco" e "conivente com a esquerda", Trump tenta sequestrar a fé das pessoas. Ele não aceita que exista uma autoridade moral maior que a sua vontade de mandar e desmandar. É a política da força bruta tentando calar a voz da paz.

Vale pontuar que Trump é o tal do 'cristão sem igreja' (o chamado não denominacional). Entretanto, na prática, ele opera como um imã para o extremismo evangélico, tendo inclusive gurus religiosos em seu gabinete.

A semelhança entre a família Bolsonaro e Donald Trump está justamente nesse uso da fé como um crachá de identidade política, o que analistas chamam de 'nacionalismo cristão'. Assim como Trump — que nunca foi um exemplo de prática religiosa, mas virou o ídolo dos evangélicos americanos —, os Bolsonaro operam em uma zona cinzenta: mantêm o rótulo de católicos por tradição, mas mergulham de cabeça na estética e nas pautas do movimento neopentecostal quando o objetivo é voto.

No fundo, tanto Trump quanto os Bolsonaro atuam como 'pseudocatólicos-evangélicos' que colocam a conveniência eleitoral acima de qualquer fé.

O que se compreende atualmente é que, para essa turma, o púlpito é apenas um palanque, e a eleição, uma guerra espiritual fabricada para mobilizar a massa contra inimigos imaginários. É justamente nessa fórmula — a de usar a fé como escudo para o autoritarismo — que reside o perigo para o Brasil. Trata-se do rascunho perfeito para o que a extrema direita pretende aplicar por aqui em 2026, e se eleita, praticar nos próximos 4 anos.

REAÇÃO DO VATICANO

Trump pode até ter o botão nuclear, mas o Papa tem algo que o dinheiro não compra e o ódio não apaga: a autoridade moral de séculos. Leão XIV já avisou que não vai recuar. Ele fala a língua do Evangelho, da acolhida e da justiça, algo que Trump e seus seguidores parecem não entender.

“Não tenho medo, nem do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho”, afirmou o líder da Igreja Católica aos jornalistas a bordo do avião papal que o levou à Argélia.

“Acho que a Igreja tem o dever moral de se pronunciar com total clareza contra a guerra e a favor da paz e da reconciliação”, afirmou, embora tenha reiterado que não se considera um “político” e que não tem a intenção de “entrar em um debate” com um sujeito como Trump.

BR DA PAZ EM PERIGO

Não se engane, essa "guerra santa" não tem nada a ver com a defesa de uma fé. O buraco é mais embaixo: Trump tem um objetivo muito prático e, acima de tudo, lucrativo.

Ao alimentar o ódio religioso e peitar o Vaticano, a extrema direita abre o caminho para o que Trump mais sabe fazer: vender armas.

Essa afirmação acima está ancorada em dados.

Sob o governo Trump, o orçamento de defesa dos EUA para 2026 atingiu a marca de 1 trilhão de dólares — o equivalente a quase metade de todo o PIB brasileiro.

Isso escancara que enquanto os EUA promove o terror no Oriente Médio, as gigantes do setor bélico faturam centenas de bilhões alimentando o caos global.

Hoje, o Brasil ainda é um "peixe pequeno" nesse mercado. Nossas compras de material bélico dos EUA são insignificantes perto do que eles exportam para zonas de conflito; historicamente, não figuramos nem entre os 20 maiores clientes de Washington. Mas é exatamente aí que mora o perigo: se o Brasil entrar nessa onda de supremacia religiosa e abandonar sua tradição de paz, seremos os próximos clientes VIP desse arsenal.

Se depender do clã Bolsonaro liderado agora por Flávio, o solo brasileiro vai virar o mais novo mercado para bombas e fuzis "made in USA". Tudo isso em nome de uma suposta defesa da fé que, na verdade, só engorda o lucro de quem fabrica a guerra.

O Brasil está em uma encruzilhada. Seguir o caminho da extrema direita dos Bolsonaro é importar o terror e a desgraça; é profanar nossa própria cultura para virar um entreposto de armas a serviço de um líder que se julga maior que o próprio Deus. Mas esta nação, que sempre ergueu os pilares da fé e da paz, não permitirá que seu solo vire o quintal de quem prega o ódio, o preconceito e o ataque gratuito. Somos uma nação com vocação para a concórdia, e é essa superioridade moral que deve se converter em política de Estado para orientar nossa consciência e nosso voto em 2026.