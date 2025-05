Senadora Soraya entrega piso do Ginásio Ticão e reforça apoio ao esporte

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) esteve no município de Jardim, nesta quinta-feira (01) para a entrega oficial do novo piso modular indoor do Ginásio Ticão. A modernização da estrutura esportiva integra um investimento total de R$ 1 milhão, viabilizado por emenda parlamentar da senadora, e que ainda está em fase de finalização.

O novo piso, orçado em aproximadamente R$ 400 mil, já está em uso e foi inaugurado durante a abertura do Campeonato Estadual de Futsal Sub-8 e Sub-11, em uma manhã marcada pela presença de atletas, treinadores, famílias e lideranças locais.

Além do piso, o investimento contempla também cadeiras esportivas rebatíveis para o ginásio, que estão atualmente em fase de licitação. A previsão é que a entrega final das melhorias seja feita no aniversário da cidade, tornando a data ainda mais especial com mais essa conquista para a população de Jardim.

Ao lado do prefeito Guga, secretários e vereadores, Soraya destacou a importância de investir no esporte de base como política pública. “Esse ginásio representa muito mais do que estrutura física: é um espaço de formação, inclusão e dignidade. A gestão municipal tem feito um trabalho sério, e fico feliz em contribuir com ações que fortalecem a nossa juventude”, afirmou a senadora.

O prefeito Guga agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso com o esporte local: “A parceria com a senadora Soraya tem feito a diferença. Esse investimento é histórico para Jardim e mostra que, com união e responsabilidade, conseguimos entregar mais qualidade de vida para as nossas crianças e jovens.”

Reconhecida como a madrinha do esporte em Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke tem direcionado recursos para a construção, reforma e equipagem de espaços esportivos em diversos municípios do estado, além de apoiar projetos sociais e iniciativas de inclusão pelo esporte.