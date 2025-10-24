Simone Tebet garante a Landmark que vai levar pauta da reforma agrária de MS a Lula

O vereador Landmark Rios (PT) participou, na manhã desta sexta-feira (24), de um ato público no Teatro Glauce Rocha da UFMS, em Campo Grande. O evento contou com a presença das ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Durante o evento, que marcou a entrega de R$ 100 milhões em imóveis da União para projetos sociais e de reforma agrária, Landmark cobrou agilidade na resolução da pauta da reforma agrária em Mato Grosso do Sul. Ele destacou que milhares de famílias aguardam há anos pela regularização de terras e novos assentamentos.

“Nesta semana houve uma reunião com o ministro Fernando Haddad, junto com o deputado estadual Zeca [do PT] e a deputada federal Camila Jara [PT], fruto do seu empenho, ministra. Essa pauta é estratégica para Mato Grosso do Sul, especialmente para as famílias que aguardam a reforma agrária”, afirmou o vereador.

Simone Tebet Garante Compromisso Federal

Em resposta, a ministra Simone Tebet reforçou o compromisso do Governo Federal com o Estado e reconheceu a importância da mobilização local.

“A pauta de vocês é a nossa pauta. Já falei com o ministro Paulo Teixeira [do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar], e ele vai levar esse assunto diretamente ao presidente. A primeira reunião que tiver com o presidente será para colocar a pauta de Mato Grosso do Sul, inclusive a entrega dos títulos definitivos do assentamento Itamarati”, afirmou Tebet.

A ministra também detalhou que o governo trabalha em três frentes para viabilizar novas áreas de assentamento: doação de áreas públicas da União para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); negociação de propriedades de devedores da União, que podem oferecer patrimônio como compensação financeira; e ampliação do orçamento do MDA para a compra de novas áreas, tratativa conduzida pelo ministro Paulo Teixeira.

“O que posso dizer é que sou a intermediária de vocês quando se trata de Mato Grosso do Sul. A bancada do PT está trabalhando, e é importante mantermos essa mobilização para garantir recursos ao MDA”, reforçou Simone.

Para o vereador, o diálogo representa um avanço importante e demonstra o olhar atento do Governo Federal para as demandas sociais do Estado.

“A reforma agrária é uma pauta de justiça social e de esperança para milhares de famílias que sonham com a terra para produzir e viver com dignidade”, destacou Landmark.