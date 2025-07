STF mantém prisão de 'kid preto' acusado de participar de tentativa de golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de revogação da prisão preventiva do tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo, réu na Ação Penal 2696, que trata do Núcleo 3 da denúncia por tentativa de golpe de Estado.

Conhecido como Kid Preto (Operações Especiais), Bezerra é acusado de integrar um grupo que planejava, entre outras ações, a morte de autoridades. Ele responde por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de bem tombado.

A defesa alegou que os fatos atribuídos a Bezerra ocorreram em 2022 e que não há indícios atuais de periculosidade. No entanto, a Procuradoria-Geral da República foi contrária ao pedido, destacando que as condições da prisão permanecem válidas, diante da gravidade das ações atribuídas ao grupo.

Ao manter a prisão, Moraes afirmou que é necessário resguardar a ordem pública e a instrução criminal, especialmente após o recebimento da denúncia. Segundo o ministro, não há nenhum elemento que justifique a liberdade do réu neste momento.