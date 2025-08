URGENTE: ALEXANDRE DE MORAES DECRETA PRISÃO DE JAIR BOLSONARO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4/8) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como parte das medidas cautelares no inquérito que investiga sua eventual participação em tentativa de golpe contra a democracia brasileira

Conforme o despacho judicial, Bolsonaro está autorizado a permanecer em sua residência, mas com proibição total de visitas, excetuando-se seus advogados com procuração nos autos. Também lhe foi vedado o uso do celular diretamente ou por intermédio de terceiros.

Principais medidas impostas:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, monitorando seus deslocamentos 24 horas por dia Recolhimento domiciliar noturno: das 19h às 6h nos dias úteis, além de isolamento integral nos finais de semana e feriados Proibição de acesso às redes sociais, seja pessoalmente ou por intermédio de terceiros, além da vedação a discursos públicos nas plataformas digitais Vedação de comunicação com diplomatas estrangeiros e aproximação de sedes de embaixadas ou consulados, assim como com outros investigados, inclusive seu filho Eduardo Bolsonaro.

OPERAÇÃO CONTRAGOLPE

A decisão integra os desdobramentos da Operação Contragolpe, que investiga suposta organização criminosa liderada por Bolsonaro e ex-membros de seu governo com objetivo de impedir a posse do presidente Lula em 2023.

A Polícia Federal cumpriu mandados em residências do ex-presidente e na sede do PL, apreendendo dinheiro em espécie e um pen drive que será analisado pela perícia.

Moraes deu prazo de 24 horas à defesa de Bolsonaro para justificar eventuais descumprimentos das restrições, sob pena de decretação imediata de prisão preventiva.

O ministro classificou como “irregularidade isolada” o episódio em que o ex-presidente apareceu exibindo a tornozeleira em eventos públicos transmitidos nas redes sociais .

Por ora, a prisão preventiva não foi decretada, com base no entendimento de que não houve nova violação das medidas — mas Moraes deixou claro que qualquer novo descumprimento resultará em prisão automática.