USF José Tavares recebe primeira revitalização após 14 anos

Depois de 14 anos sem passar por nenhuma intervenção, a Unidade de Saúde da Família (USF) José Tavares, no Nova Lima, acaba de ser entregue totalmente revitalizada à população. O espaço, que atende mais de 9 mil moradores de diferentes bairros da região, ganhou cara nova com serviços que vão desde a revisão elétrica e hidráulica até a pintura e a instalação de nova sinalização.

Foto: Divulgação

A obra foi realizada com equipe e materiais próprios da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em um investimento estimado em R$ 98,6 mil. O trabalho envolveu a readequação do layout da unidade às normas atuais, revisão das instalações, climatização e ventilação, troca de portas e janelas, além de melhorias na cobertura. Tudo isso sem interromper o atendimento aos moradores.

Foto: Divulgação

O conselheiro regional de Saúde, José Geraldo Balejo, reforçou que a conquista também se deve ao esforço dos profissionais que atuam diariamente na unidade. “Essa revitalização é conquista, é trabalho, não somente da equipe de manutenção, mas também da equipe médica, enfermeiros e todos os profissionais da unidade”, disse.

Para a auxiliar de manutenção Talita Rodrigues Horário, que mudou recentemente para o bairro e leva a filha de dois anos para consultas de rotina na unidade, a entrega significa qualidade de vida. “A entrega representa uma melhora para a comunidade, já que o acesso aos moradores da região é bastante facilitado”, destaca.

Foto: Divulgação

Para quem convive com a realidade do local desde a inauguração em 2011, a transformação é ainda mais significativa. O gerente da unidade, Geanderson Soares, acompanhou de perto todo o processo. “Desde a inauguração, não houve nenhuma melhoria estrutural. E muitos de nós já fizemos uma reforma morando na casa, sabemos o quanto isso pode ser complicado, mas aqui nós continuamos com o funcionamento pleno da unidade para atender à população”, relembra.

Foto: Divulgação

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, lembrou que a revitalização é fruto do trabalho da própria equipe da Sesau. “Esta é uma obra feita pelos nossos servidores, pela nossa secretaria municipal de saúde, uma entrega pelas nossas mãos, já que entendemos que não há como não ter nenhuma intervenção em quase quinze anos”, afirmou.

A prefeita Adriane Lopes destacou que o cuidado com os espaços de saúde deve ser constante e com o objetivo de cuidar da estrutura que é essencial para a população da região. “Nós queremos, não somente uma mão de tinta, queremos manutenção constante. O cuidado deve ser permanente, o ambiente de trabalho deve ser adequado”, ressaltou.

Foto: Divulgação

Com a revitalização, a USF José Tavares está pronta para seguir garantindo atendimento de qualidade aos moradores dos bairros José Tavares do Couto, Oscar Salazar, Parque Iguatemi, Vida Nova, Tarsila do Amaral e parte do Nova Lima