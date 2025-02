Vanda Camilo é investigada por licitação de R$ 2,6 milhões em pintura

O MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) instaurou inquérito civil para investigar irregularidades em uma licitação no valor de mais de R$ 2,6 milhões para serviços de pintura, realizada pela prefeitura de Sidrolândia durante a gestão da ex-prefeita Vanda Camilo (PP).

O edital do procedimento foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (05.fev.25) e é assinado pela promotora Bianka Mendes, da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia. O objetivo é apurar possíveis ilegalidades no Pregão nº 98/2023. O acesso ao procedimento é protegido por senha, que deve ser solicitada às partes interessadas diretamente à promotoria.

Conforme apurado, o pregão, realizado em outubro de 2023, visava o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de pintura. O contrato tinha o objetivo de atender as secretarias municipais e seus departamentos por 12 meses, com valor total estimado em R$ 2.686.136,37.

OUTRAS INVESTIGAÇÕES

A ex-prefeita Vanda Camilo enfrentou diversas polêmicas ao longo de seu mandato, o que acabou comprometendo seus planos de reeleição. Em 2024, por exemplo, às vésperas das eleições, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu mandados em Sidrolândia, em endereços ligados a políticos e servidores, incluindo o ex-secretário municipal de Finanças, Waldemar Acosta, e irmãos de Vanda Camilo.

Antes disso, o município foi palco de três fases da Operação Tromper, que recolheu provas de um suposto esquema de corrupção na prefeitura. Na terceira fase, Claudinho Serra (PSDB), ex-secretário, vereador em Campo Grande e genro da prefeita, foi preso.

A 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia também conduz outras três investigações relacionadas a contratos firmados durante a gestão de Vanda Camilo.

Convite nº 034/2022 : apura possíveis irregularidades na pavimentação com piso sextavado do corredor central do cemitério municipal.

: apura possíveis irregularidades na pavimentação com piso sextavado do corredor central do cemitério municipal. Tomada de Preço nº 05/2022 : investiga falhas na restauração do pavimento das ruas Ponta Porã e Mato Grosso, considerada uma obra essencial para a mobilidade urbana da cidade.

: investiga falhas na restauração do pavimento das ruas Ponta Porã e Mato Grosso, considerada uma obra essencial para a mobilidade urbana da cidade. Convite nº 25/2021: analisa problemas na licitação e execução da cobertura do saguão e fechamento do pátio da Escola Municipal Darci Ribeiro.

As investigações buscam esclarecer eventuais falhas ou ilegalidades nas contratações e na execução dos contratos durante o mandato da ex-prefeita.