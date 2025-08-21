Vander anuncia visita do ministro Camilo Santana à Dourados para vistorias e inaugurações

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou nesta 5ª. feira (21.ago.25) que o ministro da Educação, Camilo Santana, deve visitar Dourados no dia 2 de setembro para uma agenda que inclui a vistoria e inauguração de obras na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

A visita de Santana foi acertada durante reunião do parlamentar com o secretário-executivo do MEC, Leonardo Barchini, na quarta-feira. "A equipe do MEC já colocou esse compromisso na pré-agenda do ministro Camilo, que tem prestigiado bastante o Mato Grosso do Sul", destacou Vander.

De acordo com a programação acertada, às 14h30 o ministro visitará o Hospital Universitário (HU-UFGD), um dos principais pilares da saúde pública e da formação superior na região sul do estado, cuja atuação está diretamente alinhada aos compromissos do Governo Federal com a equidade, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a valorização da educação pública.

"O HU da UFGD tem sido contemplado com recursos significativos do governo do presidente Lula. Foram R$ 28 milhões pelo Novo PAC para a construção da Unidade da Mulher e da Criança - UMC, R$ 18 milhões para reformas das clínicas e outros R$ 2 milhões para aquisição de equipamentos médico-hospitalares", pontua o deputado, lembrando que, do orçamento anual do Hospital, R$ 69 milhões são provenientes diretamente do SUS, evidenciando o compromisso federal com a manutenção e expansão da estrutura hospitalar da Grande Dourados.

Durante a visita ao HU-UFGD, o ministro Camilo Santana assinará a ordem de serviço para as reformas das clínicas e a autorização para funcionamento do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Indígena.

"A construção da UMC representa um avanço concreto na atenção à saúde da mulher e da criança da região, ampliando a capacidade de atendimento e qualificando os serviços prestados. Isso, somado à reforma das clínicas e ao programa de residência, consolida o papel do Hospital como uma referência em cuidado especializado e formação de profissionais comprometidos com a diversidade e os direitos sociais", explica o deputado Vander Loubet.

CELEBRAÇÃO E NOVOS ESPAÇOS

Ministro da Educação deve visitar Dourados | Foto: Divulgação

A programação da visita do ministro Camilo Santana inclui também, às 15h30, a inauguração do novo prédio da Reitoria da UFGD, sendo um dos atos que compõem a celebração dos 20 anos da Universidade, criada no primeiro governo do presidente Lula.

Também está previsto um ato simbólico por parte da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), que por meio da iniciativa "Pacotão da Educação" - desenvolvida no âmbito do Programa Imóvel da Gente - está destinando diversos imóveis da União para instituições de ensino. No caso da UFGD, a iniciativa prevê o repasse de uma área avaliada em R$ 890 mil para que a Universidade construa um espaço para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

"A inauguração desse novo prédio da Reitoria será um marco histórico para a UFGD. A obra ficou paralisada por mais de uma década e só foi retomada agora com o terceiro governo do Lula - justamente o presidente que criou a Universidade. Junto com essa parceria com a SPU, vejo a retomada de um projeto estratégico para a consolidação da UFGD como instituição de excelência no Mato Grosso do Sul e no Brasil", conclui Vander.