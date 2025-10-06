Vander garante mais 9 veículos para atender escritórios da Agraer

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realizou nesta segunda-feira (6), em Campo Grande, a entrega de 9 veículos utilitários para atender escritórios da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

As picapes compactas Renault Oroch foram adquiridos com recursos viabilizados pelo deputado federal Vander Loubet por meio de uma articulação com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o MDA. O investimento total foi de R$ 1.081.800,00, sendo R$ 986.601,60 do Governo Federal e R$ 95.198,40 de contrapartida do Governo do Estado.

Foto: Divulgação

"Desde 2015 nosso mandato tem trabalhado pelo fortalecimento da Agraer, buscando recursos e investimentos para melhorar a estrutura da Agência e permitir a melhoria do a atendimento de Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) prestado à agricultura familiar do nosso estado. E esses investimentos entregues hoje fazem parte desse trabalho", destacou o deputado Vander.

Os veículos vão reforçar a frota da Agraer utilizada pelos escritórios nos municípios de Coronel Sapucaia, Dourados, Naviraí, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Três Lagoas, Angélica, Campo Grande e Terenos, garantindo mais mobilidade aos técnicos e mais presença junto às comunidades e pequenas propriedades familiares.