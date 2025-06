Vander Loubet celebra duplicação da BR-060 com R$ 6,6 milhões do PAC

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou o edital para a licitação da duplicação da BR-060, trecho entre Campo Grande e Sidrolândia.

A rodovia é uma das mais movimentadas em Mato Grosso do Sul e possui alta demanda por melhorias. A duplicação da BR-060 visa, principalmente, reduzir acidentes, melhorar o fluxo de veículos e fomentar o desenvolvimento econômico na região.

O investimento inicial para a fase de projeto é de R$ 6,6 milhões, valor previsto no novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do governo do presidente Lula (PT).

Na 3ª feira (3.jun.25), o superintendente do DNIT, Euro Nunes, recebeu o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) para acompanhar o anúncio.

Nas redes sociais, Loubet ressaltou a importância da obra para a segurança e o desenvolvimento regional: "Hoje eu vim aqui para dar uma notícia boa para vocês. Vocês sabem aquela estrada que liga aqui Campo Grande a Sidrolândia que a gente vive pedindo para melhorar? Aquela que já levou muita gente e muita gente tem medo de passar ali. Eu sei que promessa sem ação não resolve. Por isso eu vim pessoalmente acompanhar aqui do limite a publicação do edital da 060. Uma conquista que só está sendo possível graças ao novo pacto do presidente Lula", disse o deputado sul-mato-grossense.

O investimento na ordem de R$ 6,6 milhões deve ter resultado em pouco mais de um mês. "Dentro de 45 dias a gente abre para contratação da empresa que vai projetar a duplicação até Campo Grande", explicou Euro Nunes em conversa filmada publicada pelo deputado.

Para Vander, a obra se faz prioridade principalmente devido à Rota Bioceânica. "Essa é uma obra estratégica, ela faz parte, até porque, para chegar lá em Porto Murtinho, essa é a principal rodoviária, ela é a mais utilizada, por isso, ela é prioridade e ela vai entrar no PAC", apontou o parlamentar que é natural de Porto Murtinho. Veja o vídeo:

A obra é uma antiga reivindicação da população e deve contribuir significativamente para a infraestrutura estadual.