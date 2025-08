Vander Loubet garante R$ 460 milhões em obras para MS

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) celebrou nesta 2ª feira (4.ago.25) a confirmação de importantes investimentos do Governo Federal em diversas áreas estruturantes de Mato Grosso do Sul.

A atuação do parlamentar junto ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) garantiu recursos que ultrapassam a marca dos R$ 460 milhões para obras de mobilidade urbana, drenagem, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos e urbanização de favelas em diferentes municípios do estado.

MOBILIDADE NA CAPITAL

A capital sul-mato-grossense receberá R$ 1,5 milhão para elaboração de estudos e projetos voltados à requalificação de terminais de ônibus e da infraestrutura do entorno. O recurso é considerado estratégico para modernizar o sistema de transporte público e proporcionar mais conforto à população que depende diariamente dos coletivos.

DRENAGEM E PREVENÇÃO DE DESASTRES

Somente para Campo Grande, foram destinados R$ 150 milhões para obras de drenagem no fundo de vale do Rio Anhanduizinho — ação essencial para conter alagamentos e enchentes recorrentes em áreas vulneráveis.

Outros municípios também foram beneficiados:

Ponta Porã : R$ 25,5 milhões para drenagem no fundo de vale do Rio São João (Rua Belo Horizonte).

Três Lagoas: mais de R$ 76 milhões para canalização dos córregos Brasília e Onça.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A região de fronteira foi contemplada com investimentos expressivos:

Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João : R$ 27,8 milhões para construção de aterro sanitário.

Ponta Porã: R$ 3,6 milhões para modernização da Unidade de Triagem de Recicláveis, com aquisição de equipamentos e ampliação da infraestrutura.

SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO EM 13 CIDADES

Municípios como Dourados (R$ 21,1 milhões), Coxim (R$ 29 milhões), Ribas do Rio Pardo (R$ 26,8 milhões), Aquidauana (R$ 17,6 milhões) e outros serão beneficiados com recursos para implantação ou ampliação de sistemas de esgotamento sanitário — reforçando o compromisso com saúde pública e preservação ambiental.

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O Jardim Samambaia, em Campo Grande, receberá R$ 30,5 milhões para obras de urbanização. Já Naviraí e Ponta Porã receberão R$ 1 milhão cada para estudos técnicos de regularização fundiária.

Com a articulação bem-sucedida, Vander Loubet reafirma sua posição como um dos principais interlocutores de Mato Grosso do Sul junto ao Governo Federal. Segundo o parlamentar, o desafio agora é acompanhar de perto a execução dos recursos e garantir que os projetos saiam do papel com agilidade e transparência.