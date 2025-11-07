Vander Loubet recebe alta e comemora resultado positivo após cirurgia de próstata

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia para retirada de um câncer de próstata, realizada na 3ª.feira (28.out.25), em São Paulo (SP).

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta 6ª.feira (7.nov.25), o parlamentar celebrou o resultado da biópsia e disse que não precisará fazer radioterapia.

“Meu médico me deu alta, tirou a sonda e me deu uma notícia que eu queria compartilhar com vocês: o resultado da biópsia. Não vou precisar fazer rádio, vou só fazer acompanhamento, porque peguei bem no começo”, afirmou. Vander destacou ainda a importância dos exames preventivos, que permitiram o diagnóstico precoce. “Foi um câncer agressivo, mas como foi detectado no início, o tratamento foi eficaz. É por isso que todos nós temos que fazer os exames de prevenção”, reforçou.

O deputado agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante o período de internação. “Queria agradecer a todos vocês pelas orações, rezas e energias positivas. Agora é comemorar e logo logo voltar às atividades, fazer aquilo que mais gosto: política, estar com a família e com vocês”, disse.

Vander seguirá em acompanhamento médico nos próximos dias e deve retomar gradualmente as atividades parlamentares. Veja: