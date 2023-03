Velório de Amarildo Cruz tem início nesta 6ª, aberto ao público

O cerimônia de despedida do deputadual Amarildo Cruz (PT), terá início às 20h30 desta 6ª.feira (17.mar.23), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O velório será aberto ao público.

Após a cerimônia, o corpo de Amarildo será levado para sepultamento em sua cidade natal, Presidente Epitácio (SP).

Como mostramos antes aqui no MS Notícias, Amarildo estava lutando pela vida desde a 4ª.feira (15.mar), quando foi levado às pressas ao Hospital Proncor. Na noite daquela 4ª, o quadro dele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ele foi reanimado e seguia em estado grave sustentado por aparelhos. Posteriormente, ele teve uma 2ª parada.

Na 5ª.feira (16.mar), alguns veículos chegaram a noticiar o falecimento de Amarildo, mas seu assessor Paulo Barbosa, não negou a informação.

Somente nesta 6ª.feira (17.mar), após uma 3ª parada cardíaca, o petista faleceu.

No quarto mandato, Amarildo havia ficado como suplente e assumiu depois que Cabo Almi (PT) faleceu em decorrência de Covid-19. Leia mais sobre a carreira de Amarildo AQUI.

DESPEDIDAS

Ao longo desta 6ª várias autoridades lamentaram a morte de Amarildo. Mais cedo, mostramos aqui no MS Notícias que Pedro Kemp lamentou a morte de Amarildo Cruz por meio da rede social: 'Siga em paz, meu companheiro', escreveu.

A deputada federal Camila Jara (PT), também se despediu do amigo e colega de bancada por meio de uma mensagem na rede social, em que disse: "Me inspirei na sua luta".

A Assembleia de MS lamentou a morte de Amarildo destacando seus projetos, nos 4 mandatos e à frente de chefias em secretarias. A Casa de Leis decretou luto de três dias, conforme consta no Ato 22/2023 da Mesa Diretora, publicado em edição extra do Diário Oficial do Parlamento. As bandeiras, na entrada da ALEMS, estão a meio-mastro.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), emitiu uma nota de pesar e disse que decretará luto de 3 dias pela morte de Amarildo.

O deputado estadual Zeca do PT, que está internado no hospital Cassems, lamentou a perda do amigo por meio de nota.

Com profundo pesar, recebemos hoje a notícia do falecimento do companheiro, amigo e deputado Amarildo Cruz. "Conheci o Amarildo na militância, na construção do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do movimento sindical no Mato Grosso do Sul. Foi um companheiro leal, um homem determinado, uma pessoa sonhadora. Sempre trabalhou para conquistar espaços em prol da luta por uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Por isso, nos deixa como legado o compromisso absoluto com a construção de um mundo melhor. Quero me despedir dele com uma prece, rogando a Deus que o Amarildo possa estar ao lado Dele e que Seu amor possa confortar, neste momento de dor, a sua família e os seus amigos e amigas", disse o deputado no documento encaminhado à imprensa.

O deputado federal Vander Loubet, disse que é um dia triste para o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul. "Depois do desencontro de informações de ontem sobre o estado de saúde do companheiro @amarildocruz, infelizmente, hoje, foi confirmada pela família a notícia do seu falecimento.

É uma grande perda. Uma partida prematura, sem dúvida, não só porque tudo aconteceu muito rápido, de terça-feira para cá, mas principalmente porque o Amarildo era uma figura com disposição de sobra para trabalhar pelo Mato Grosso do Sul e pelas nobres pautas que defendia como cidadão e político. Aos familiares e à equipe do seu mandato, minhas condolências. Que Deus possa confortar a todos e todas com Seu infinito amor neste momento de luto", escreveu.

O ex-governador André Puccinelli, que sempre foi adversário político de Amarildo, também publicou um vídeo em suas rede social, com a seguinte legenda: "Meus se sentimentos pelo passamento do amigo Deputados estadual @amarildocruz! Que Deus conforte seus familiares, e permaneçamos em oração pela sua alma". Eis o vídeo: