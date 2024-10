Vereador cria polêmica ao maltratar porco e acaba derrotado por Leitão

O vereador Inspetor Alberto (PL), de Fortaleza (CE), é alvo de polêmica após postar nas redes sociais um vídeo em que maltrata um porco. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) formalizou uma denúncia e pediu a cassação do parlamentar.

De acordo com o portal Diário do Nordeste, a publicação viralizou no final de semana, às vésperas do segundo turno das eleições municipais, uma vez que o vereador apoiava André Fernandes (PL), candidato à prefeitura que disputava contra Evandro Leitão (PT). No entanto, ao final do pleito, André foi derrotado.

No vídeo, o vereador aparece puxando e arrastando o animal pelas orelhas, enquanto faz provocações ao candidato Leitão. O CRMV-CE, ao tomar conhecimento das imagens, acionou o Ministério Público, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O Conselho alega que o conteúdo configura maus-tratos e que o vereador violou pelo menos três leis, relacionadas à proteção das espécies, à proibição de crueldade com animais e ao Código Eleitoral, por conduta antiética e incompatível com a função pública.

Ainda segundo o Diário do Nordeste, o Inspetor Alberto enviou uma nota negando a intenção de "causar dor ou desprezo" ao animal. Na mensagem, ele declarou repudiar "as acusações de menosprezo e maus-tratos aos animais" e afirmou que a interação com o animal se deu "única e exclusivamente para a gravação do vídeo".