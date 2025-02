Vereador Landmark anuncia Jean líder do PT e Luiza na Mesa Diretora

O vereador petista Landmark Rios anunciou, neste sábado (8.jan.25), a nomeação de Jean Ferreira como líder da Bancada Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) e a também da vereadora Luiza Ribeiro como segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande (MS).

Segundo Landmark, “a decisão foi tomada após uma série de reuniões e reflexões com a direção do partido e membros da bancada, incluindo Luiza Ribeiro e Agamenon (presidente da Executiva do PT campo-grandense), visando fortalecer o trabalho do grupo no legislativo”.

Foto: Divulgação

Durante o anúncio, o vereador Landmark declarou: “Eu quero dizer que, após várias reuniões, várias conversas, permita-me, Luiza, anunciar que o nosso líder na Câmara será o Jean. Ele compreende toda a sua experiência de rua, sua vivência na periferia, sua visão de jovem, e não tenho dúvidas de que ele será um grande líder para nós.” Ele também destacou: “Nós combinamos de fazer um rodízio na Câmara. A cada ano, vamos fazer alternância dentro da Câmara. O Jean será o primeiro, e depois teremos uma liderança rotativa, para garantir que todos possam contribuir de forma equitativa”, detalhou.

Foto: Divulgação

Landmark também sublinhou a importância do papel de Luiza na Mesa Diretora da Câmara, ressaltando sua experiência legislativa: “Ela tem nos orientado muito e, com certeza, desenvolve sua experiência como vereadora e mulher, contribuindo de maneira estratégica para o nosso trabalho. Além disso, ela estará à frente da Procuradoria das Mulheres, garantindo que as diretrizes da mulher tenham a devida atenção e avanço dentro da Câmara”.

Ainda conforme o vereador, o PT tem avançado internamente dentro do poder legislativo. “São passos importantes que estamos dando para fortalecer nossa bancada e garantir que nossas ações no legislativo respondam às necessidades da população de Campo Grande. Não paramos, seguimos trabalhando para construir uma cidade mais justa e igualitária”.