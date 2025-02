Vereador Landmark destaca desafios e estratégias no Fórum de Participação Social

Campo Grande (MS) foi palco do Fórum de Participação Social no último dia 6 de fevereiro, reunindo figuras políticas de destaque, como os deputados Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT), além do vereador Landmark Rios (PT). O evento discutiu a necessidade de ampliar o diálogo com a população e fortalecer a mobilização social em torno de pautas progressistas.

Em sua intervenção, Landmark enfatizou a urgência de resgatar a narrativa junto às periferias e aos movimentos sociais. "Nós precisamos buscar novamente uma fala com a nossa periferia, com os nossos acampamentos, com os movimentos sociais, sejam eles da agricultura familiar, das mulheres, dos negros ou dos povos indígenas, sejam eles da economia solidária. Perdemos, ao longo dos anos, nossa narrativa e estamos perdendo nossa comunicação", observou.

O vereador também apontou um fenômeno preocupante: a adesão de moradores de favelas à extrema direita. "Passei meses visitando comunidades e é impressionante: você entra numa favela em Campo Grande e vê adesivos do Bolsonaro. Existe todo um pensamento consolidado lá", lamentou. Segundo ele, é fundamental retomar o debate político e ampliar a conscientização, especialmente entre os jovens.

O deputado federal Vander Loubet no canto direito. Foto: Pedro Roque

O deputado Vander também se pronunciou durante o evento, destacando a importância da participação popular e do engajamento dos movimentos sociais na defesa do governo. "O terceiro ano do governo do presidente Lula é aquilo que ele fala. Os dois primeiros anos são para a gente plantar e agora temos tudo para colher. E é muito importante a gente ter os movimentos sociais respondendo essas políticas, conhecendo o que está sendo feito para fazer a defesa, tanto nas mídias sociais como no chão, que também é um espaço que nós não podemos perder", pontuou.

Para Vander, a luta acontece simultaneamente nas plataformas e nos territórios, onde ele disse que os parlamentares representam o governo federal: "Hoje eu vejo que a gente só está mais preocupado com as mídias sociais, como na verdade a gente tem que andar, e se nós formarmos votar na região de Miranda, que dá o ano a mais fácil, é a Camila, que trabalha muito bem, que também me orgulha muito de ser deputado dela, que tem uma bancada de três deputados aqui também, que tem contribuído muito. E estamos aqui como os guerreiros lá do presidente Lula. Estamos aqui como os guerreiros. Não é fácil fazer e defender o governo do presidente Lula no Centro-Oeste e aqui no Mato Grosso do Sul, não é diferente, mas eu não tenho dúvida que a gente tem que, em todas as condições, as entregas que nós vamos fazer, que já estamos fazendo. O volume de investimento do governo federal aqui já é dez vezes maior do que o ano passado", completou Vander.

Outro ponto levantado foi a necessidade de fortalecer a presença de representantes políticos locais nas decisões nacionais. "É importante, quando o presidente Lula (PT) descer aqui, nós nos sentirmos representados. Tem que estar na comitiva a deputada Camila Jara, o deputado Vander, o Zeca. Isso é estratégico para nós e para o Brasil", enfatizou o vereador Landmark.

Landmark também destacou a importância de preparar o terreno para as próximas eleições e reforçou o nome de Vander como candidato do PT ao Senado. "A direção tem que compreender isso, que é estratégico para o Brasil", pontuou.

O Fórum de Participação Social, segundo o vereador, é um passo fundamental para reconstruir pontes com a sociedade e garantir que as pautas progressistas cheguem a quem mais precisa. O desafio, conforme destacou, é romper as bolhas políticas e comunicar as conquistas e projetos do governo de forma mais eficaz. "Não adianta fazermos discursos apenas entre nós. O grande desafio é falar para fora da nossa bolha", concluiu.