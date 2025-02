Vereador Landmark é nomeado presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio na Capital

O vereador Landmark Rios (PT) foi nomeado nesta quinta-feira (20.fev.25) para integrar quatro comissões na Casa de Leis de Campo Grande, em razão de mais de 30 anos de atuação em prol da população, apesar de ter disputado sua primeira eleição agora, sendo eleito com expressiva votação.

Diante de sua experiência em diversas áreas voltadas ao desenvolvimento da cidade, especialmente nas áreas de agricultura e agronegócio, Landmark foi nomeado presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio, tendo como vice Maicon Nogueira (PP), e os membros Wilson Lands (Avante), Beto Avelar (PP) e Professor Juari (PSDB).

Em entrevista, o vereador celebrou a oportunidade de poder trabalhar pela agricultura. “É com muito entusiasmo, alegria e vontade de trabalhar que assumi a presidência da Comissão de Agricultura de Campo Grande. A agricultura é um setor estratégico da economia da cidade, que gera empregos e impostos”, afirmou o vereador.

Para ele, sua agenda anterior ao mandato o preparou para as demandas do setor na Capital. “Tenho compromisso com a terra, com a agricultura, com o pequeno produtor e com o grande produtor. Será uma comissão onde vamos debater, inclusive, a legalização das áreas urbanas, onde há muitos horteiros e hortas que precisam ser regulamentadas”, garantiu.

Landmark também ressaltou a importância da agricultura familiar. “Na Grande Campo Grande, temos um setor agrícola muito forte, mas também precisamos destacar a importância da agricultura familiar, que é responsável pela maior parte dos alimentos que chegam à nossa CEASA [Central de Abastecimento de Verduras e Leguminosos], como mandioca, frutas, verduras, leite e feijão”, pontuou.

Além disso, o vereador falou sobre a importância de contemplar diferentes vertentes da agricultura no modelo de desenvolvimento da cidade. “Sem desmerecer e dar a devida importância à agricultura urbana, que traz e trará grandes benefícios ao desenvolvimento sustentável da cidade. Então, nossa proposta inclui a agricultura familiar, urbana e periurbana. Esse será nosso modelo”, completou o legislador campo-grandense.

INTEGRA MAIS 3 COMISSÕES

Além de presidir a Comissão de Agricultura e Agronegócio, Landmark ocupará a vice-presidência na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Otávio Trad (PSD), ao lado dos membros Maicon Nogueira (PP), Fábio Rocha (União Brasil) e Ronilço Guerreiro (Podemos).

O vereador também integra a Comissão de Obras e Serviços, presidida pelo Professor Juari (PSDB), e terá como membros o Professor Riverton (PP) e Marquinhos Trad (PDT), com a vice-presidência ficando a cargo da vereadora Leinha (Avante).

Por fim, Landmark é membro da Comissão de Causas Indígenas, presidida pela vereadora Luiza Ribeiro (PT), juntamente com os vereadores Flávio Cabo Almi (PSDB) e Rafael Tavares (PL)