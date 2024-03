Vereadora protesta contra violência de gênero na política no interior de MS

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou três moções de protesto nesta 5ª.feira (21.mar.24), contra violência política de gênero contra mulheres políticas em diferentes municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

A parlamentar citou o caso da vereadora Débora Pereira, do PR, em Guia Lopes da Laguna, a vereadora Sumara Leal, do PDT, em Cassilândia, e a prefeita Rhayza Matos, do PSDB, em Naviraí. Os atos de violência ocorreram no mês da mulher, agravando ainda mais a gravidade dos casos.

Em Guia Lopes da Laguna, o vereador Daniel Antônio da Silva, conhecido como Daniel Enfermeiro (PSDB), dirigiu insultos à vereadora Débora Pereira durante uma sessão ordinária da Câmara Municipal, chamando-a de "burra" após seu pronunciamento.

Em Cassilândia, o vereador Arthur Barbosa, presidente da Câmara Municipal pelo União Brasil, interrompeu de maneira desrespeitosa e machista o pronunciamento da vereadora Sumara Leal, cassando sua palavra e cortando o som de seu microfone, além de fazer comentários de cunho sexista.

Em Naviraí, o vereador Antônio Bianchi (sem partido) atacou a prefeita Rhayza Matos de forma desrespeitosa, machista, misógina e etarista, criticando sua capacidade de gestão com base em estereótipos de gênero e idade.

A vereadora Luiza Ribeiro enfatizou que tais comportamentos são inaceitáveis e representam um retrocesso para a política e a vida pública do estado. Em suas moções, Luiza expressou o repúdio da Câmara Municipal de Campo Grande a esses atos, destacando que é fundamental combater o pensamento preconceituoso que busca marginalizar as mulheres na esfera política.

"Esses tipos de 'vereadores' desrespeitosos, machistas, misóginos e etaristas merecem o repúdio desta Câmara Municipal de Campo Grande, pois prestam um desserviço à política e à vida pública do nosso Estado de Mato Grosso do Sul, reproduzindo um pensamento preconceituoso sobre as mulheres que ousam ocupar seu espaço na política", declarou a vereadora Luiza Ribeiro em suas moções.