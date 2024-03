Vice questiona capacidade da prefeita de administrar milhões enviados pelo governo

O vice-prefeito de Jardim, Geraldo Alencar (MDB), expressou preocupações sobre a capacidade da prefeita de gerir os recursos municipais durante uma reunião liderada pelo governador Eduardo Riedel em 26 de fevereiro de 2024. Riedel garantiu investimentos em diversas áreas para o município, totalizando R$ 30 milhões, com enfoque em projetos como a pavimentação do Parque Industrial e a construção do Centro de Diagnóstico e Centro de Hemodiálise.

Embora a prefeita Dra. Cleidiane Areco Matzenbacher (PP) tenha mencionado que os investimentos na área da saúde trarão benefícios para a cidade e região, uma pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência revelou uma significativa insatisfação por parte da população. De acordo com 500 residentes entrevistados em dezembro de 2023, 38% avaliaram negativamente a gestão da prefeita, enquanto 31% a consideraram regular e apenas 25,8% como boa ou excelente. Os principais problemas apontados foram na área da saúde, como a escassez de médicos.

Riedel aloca R$ 30 milhões de investimento em Jardim (MS). Foto: Reprodução

Ao comentar sobre a iniciativa do governador, Geraldo Alencar elogiou o interesse no município, contudo, demonstrou inquietação quanto à capacidade da administração atual de lidar com os recursos que serão alocados. Ele questionou se a cidade está preparada para receber tais investimentos e se os setores de saúde e educação municipais estão em condições adequadas.

“Agradeço o interesse do governador em nosso município, mas também manifesto minha preocupação com a gestão atual. Estamos prontos para absorver esses investimentos estaduais? Como está a administração atual? A saúde municipal está em boas condições, com medicamentos disponíveis nas farmácias e atendimentos eficazes nos postos de saúde? E quanto aos recursos destinados à aquisição de material didático e alimentação escolar, estão sendo utilizados adequadamente? São questões que merecem atenção. É essencial que nosso município esteja preparado para receber esses recursos, pois estamos nos tornando um polo atrativo para grandes investidores. Eles irão avaliar a qualidade da saúde e da educação, pois dependem delas para gerar novas oportunidades de emprego”, destaca o pré-candidato à prefeitura de Jardim.