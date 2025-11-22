MS Notícias

Vídeo: Bolsonaro está preso em quarto com ar, tv e frigobar; não vai para a Papuda

Ex-mandatário terá conforto, monitoramento constante, médico 24h. Ou seja, comodidades que se aproximam mais de um hotel executivo do que de uma prisão

Jair Bolsonaro cumpre prisão preventiva neste sábado (22.nov.2025) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas não espere cenas de cadeia comum.

O ex-mandatário ocupa um quarto de aproximadamente 12 metros quadrados equipado com cama, frigobar, ar-condicionado, guarda-roupas, armários, TV e banheiro amplo. Médicos estarão disponíveis 24 horas por dia, acompanhando sua saúde.

A estrutura reforça que, apesar de sua detenção, Bolsonaro não enfrentará o regime de cumprimento de pena tradicional. Diferente do que ocorre em presídios comuns, como a Papuda, para onde esperava-se que ele iria, o ex-presidente terá conforto, monitoramento constante e comodidades que se aproximam mais de um hotel executivo do que de uma prisão.

A decisão do STF, de Alexandre de Moraes, garante que a medida seja preventiva e não equivalha ao início do cumprimento da condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Ainda assim, a situação evidencia uma realidade curiosa: enquanto brasileiros comuns enfrentam celas superlotadas e condições precárias, ex-presidentes, mesmo acusados de crimes graves como golpe de estado, usufruem de prisão vip, com serviços médicos e conforto garantido.

Apesar do luxo, Bolsonaro está formalmente detido, com tornozeleira eletrônica suspensa pela medida cautelar e sob custódia da Polícia Federal.

A expectativa é que ele permaneça preso e que esse seja o primeiro passo para o comprimento dos 27 anos de prisão que foi condenado. Entretanto, a prisão dele será no quarto confortável da Polícia Federal. Veja o local:

 

