Vídeo: Bolsonaro está preso em quarto com ar, tv e frigobar; não vai para a Papuda

Jair Bolsonaro cumpre prisão preventiva neste sábado (22.nov.2025) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas não espere cenas de cadeia comum.

O ex-mandatário ocupa um quarto de aproximadamente 12 metros quadrados equipado com cama, frigobar, ar-condicionado, guarda-roupas, armários, TV e banheiro amplo. Médicos estarão disponíveis 24 horas por dia, acompanhando sua saúde.

A estrutura reforça que, apesar de sua detenção, Bolsonaro não enfrentará o regime de cumprimento de pena tradicional. Diferente do que ocorre em presídios comuns, como a Papuda, para onde esperava-se que ele iria, o ex-presidente terá conforto, monitoramento constante e comodidades que se aproximam mais de um hotel executivo do que de uma prisão.

A decisão do STF, de Alexandre de Moraes, garante que a medida seja preventiva e não equivalha ao início do cumprimento da condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Ainda assim, a situação evidencia uma realidade curiosa: enquanto brasileiros comuns enfrentam celas superlotadas e condições precárias, ex-presidentes, mesmo acusados de crimes graves como golpe de estado, usufruem de prisão vip, com serviços médicos e conforto garantido.

Apesar do luxo, Bolsonaro está formalmente detido, com tornozeleira eletrônica suspensa pela medida cautelar e sob custódia da Polícia Federal.

A expectativa é que ele permaneça preso e que esse seja o primeiro passo para o comprimento dos 27 anos de prisão que foi condenado. Entretanto, a prisão dele será no quarto confortável da Polícia Federal. Veja o local: