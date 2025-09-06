Zeca cobra fiscalização urgente sobre pulverização de agrotóxico à base de fipronil em MS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando, em urgência, maior fiscalização sobre a pulverização aérea de inseticida à base de fipronil em Mato Grosso do Sul.

Conforme o parlamentar, a aplicação irregular do agrotóxico em grandes propriedades de monocultura está provocando fortes danos ao meio ambiente no Estado.

A indicação tem base em matéria jornalística divulgada pelo site Campo Grande News na última 3ªfeira (2.ago), que trouxe à tona a grande preocupação dos apicultores de Mato Grosso do Sul com o extermínio das abelhas, em razão da aplicação indiscriminada do agrotóxico fipronil em grandes propriedades de monocultura.

"A utilização do fipronil já possui suspensão cautelar emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), visando proteger as abelhas. Além disso, já existe histórico de empresa localizada em nosso Estado que assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para reparação de danos causados pela venda e utilização do agrotóxico. Portanto, as fiscalizações solicitadas são de suma importância para que os grandes latifundiários e empresas que realizam serviços de pulverização aérea em Mato Grosso do Sul não continuem utilizando o referido inseticida", justificou Zeca do PT.

Cabe destacar que essas grandes propriedades se localizam próximas a propriedades de caráter familiar, que trabalham com a apicultura e são diretamente impactadas pela utilização do agrotóxico.

Para tanto, Zeca encaminhou a solicitação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul (MPF-MS), Luiz Eduardo Camargo Hernandes, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de MS, Romão Ávila Milhan Junior, ao Diretor-Presidente do Imasul, André Borges Barros de Araújo, bem como, à Superintendente do Ibama-MS, Joanice Battilani.