Zeca do PT e Camila Jara destinam R$ 1 milhão para instalação de placas solares em assentamentos

Em compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e ao enfrentamento da escassez hídrica em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT em parceria com a deputada federal Camila Jara (PT-MS) anunciou na última quarta-feira (18) a destinação de R$ 1 milhão, via Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), para a instalação de placas solares em poços artesianos que atendem nove assentamentos rurais coletivos de Corumbá.

Investimento proporciona a melhoria da produtividade dos agricultores familiares locais e reforça o combate à fome e à insegurança hídrica na região.

O termo de início das obras será assinado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva durante sua próxima visita ao Mato Grosso do Sul, reforçando o compromisso do Governo Federal com a agricultura familiar e com o combate à fome.

“Este é um momento histórico. A demanda da energia solar dos poços artesianos coletivos dos assentamentos é tão importante quanto a demanda do tratamento dessa água salobra para que ela se torne absolutamente aproveitável do ponto de vista humano. Primeiro grande passo, com a solidariedade e a sensibilidade do apoio da deputada Camila Jara, nós estamos dando aqui. Está liberado para o Incra R$ 1 milhão para começarmos de imediato a execução do projeto da implantação em 50% dos poços coletivos. Ou seja, em nove dos 18, para a mais rápida possível implantação da energia solar e tirar o custo da água dos assentamentos”, afirmou o deputado Zeca do PT.

Conforme os parlamentares, a ação faz parte de um plano em três etapas. A primeira, já viabilizada, vai atender nove dos 18 poços coletivos com energia solar. A segunda etapa, em articulação com a deputada Camila, prevê mais R$ 1 milhão para concluir o processo e levar a energia solar a todos os poços artesianos dos assentamentos de Corumbá, eliminando de vez o custo da eletricidade na captação de água.

Por fim, a terceira etapa será a implantação de sistemas de dessalinização, para transformar a água salobra desses poços em água potável, garantindo qualidade de vida e cidadania às famílias assentadas da região.

“Se o campo não planta, a cidade não janta. Isso vale tanto para a saltenha quanto para o feijão que chega na mesa das famílias de Corumbá. Garantir água para a produção de alimentos é garantir dignidade para quem vive no campo e segurança alimentar para quem vive na cidade. Além disso, estamos investindo em energia limpa, com impacto positivo para o presente e para o futuro da agricultura familiar”, destacou a deputada Camila Jara.

Os assentamentos contemplados são parte fundamental da produção de alimentos que abastece o mercado local de Corumbá. A agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos pelas famílias brasileiras e, em Corumbá, garante o fornecimento de frutas, hortaliças, legumes e outros produtos essenciais para a alimentação da população.

Além do impacto direto na economia local, o fortalecimento da agricultura familiar tem papel estratégico nas políticas de combate à fome e de promoção da segurança alimentar, prioridades do governo do presidente Lula.

Com o uso de placas solares, os custos com energia para bombear água serão drasticamente reduzidos, garantindo mais estabilidade financeira para os pequenos produtores. O projeto também representa um avanço na adoção de práticas sustentáveis no campo sul-mato-grossense, ao aliar produção de alimentos, preservação ambiental e uso de energia limpa.

Por Lucas Caxito, em parceria com a assessoria da Deputada Camila Jara