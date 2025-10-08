Zeca do PT ganha 3ª indenização na Justiça após falsas acusações do MP

O deputado estadual Zeca do PT anunciou na 3ª feira (7.out.25), durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, que deve receber em breve sua 3ª indenização judicial por danos morais. O valor, segundo ele, está em fase de cálculo e deve ficar entre R$ 400 mil e R$ 500 mil.

A decisão é resultado de um processo iniciado após acusações de suposta “farra da publicidade” durante seu governo (1999–2006), das quais foi absolvido em todas as instâncias — de Campo Grande ao Supremo Tribunal Federal. O caso, que teve grande repercussão à época, marcou profundamente sua trajetória política.

Zeca já havia recebido duas outras indenizações relacionadas ao mesmo episódio: cerca de R$ 400 mil de um jornal local e R$ 280 mil de uma emissora nacional. Segundo o deputado, os valores foram usados para comprar uma chácara em Dois Irmãos do Buriti, onde mantém uma criação de frangos.

Mesmo com o desfecho favorável, o ex-governador considera injusto que os cofres públicos arquem com a nova indenização. “Quem deveria pagar é o Ministério Público, que errou ao me acusar sem provas”, afirmou. Zeca informou que pretende ingressar com uma ação para que os promotores envolvidos ressarçam o Estado.

O parlamentar também defende responsabilização funcional dos membros do MPMS que atuaram no caso. “Ainda vou pedir o afastamento desse grupo. Não se pode manchar a reputação de alguém e sair impune”, declarou.

Com o processo chegando à fase final, Zeca do PT reforçou que busca mais do que reparação financeira: quer, segundo ele, “restabelecer o sentido de justiça e dignidade após anos de desgaste político e pessoal”.