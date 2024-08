Bola de Ouro 2024: Confira os favoritos após Euro e Copa América

A Bola de Ouro é um dos principais eventos de todas as temporadas. A premiação, organizada pela tradicional revista France Football, elege os melhores jogadores e jogadoras da temporada.

Após a temporada 2023/24, que contou com inúmeros destaques, o evento está marcado para acontecer no dia 28 de outubro, com horário ainda a definir. A premiação acontecerá em Paris, a capital da França.

Mesmo com os baixos e altos das equipes, a premiação levará em consideração os torneios nacionais, assim como o desempenho dos atletas em suas seleções. Isso porque houve a Eurocopa e a Copa América.

Disputa será acirrada na Bola de Ouro 2024

Em 2023, a disputa pelo prêmio ficou marcada por Lionel Messi, que assinou com o Inter Miami e brilhou com a Argentina na Copa do Mundo de 2022, e Erling Haaland, que comandou o ataque do Manchester City na conquista da sua primeira Champions League.

Entre os principais nomes, segundo a cotação da Betao.com, o grande favorito é o atacante brasileiro Vinicius Junior. Atualmente no Real Madrid, o camisa 7 virou um dos principais destaques da equipe espanhola.

No entanto, a concorrência será forte para o brasileiro. Afinal, os torneios nacionais de 2023/24 também contaram com diversos destaques, nomes estes que chamaram a atenção.

Quem são os favoritos

Abaixo, separamos uma lista com os principais nomes que brigarão pela tão sonhada Bola de Ouro. Confira a seguir:

1. Vini Jr

Vini Jr fez uma temporada chamativa em 2023/24. Foram 26 gols e 12 assistências, com os títulos da Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha. Ele foi o principal nome do Real Madrid na primeira temporada sem Karim Benzema.

No início, o atacante sofreu com as contusões. No entanto, quando recuperado e em sua melhor forma, o camisa 7 foi matador. Na final da Supercopa da Espanha, por exemplo, anotou um hat-trick.

Foi fundamental para a conquista do Campeonato Espanhol, assim como na Champions League. Vini Jr, inclusive, anotou um gol na grande final em Wembley, diante do Borussia Dortmund.

O que pesa é o seu desempenho na Copa América. Apesar de dois gols na partida contra o Paraguai, Vini recebeu um amarelo e cumpriu suspensão justamente no jogo contra o Uruguai, onde o Brasil foi eliminado.

2. Rodri

Rodri, do Manchester City, também foi um dos principais nomes da temporada. Além da Euro 2024, com a Espanha, ele levantou as taças da Premier League, Mundial de Clubes e Supercopa da UEFA. Foram 12 gols e 15 assistências.

Até a final da FA Cup, o volante ficou mais de um ano sem perder em 90 minutos. Mostrou a sua importância para o City, sendo uma das peças mais importantes para a equipe de Pep Guardiola.

É o melhor volante do mundo, sempre com gols e assistências importantes. Por exemplo, ele foi o autor do gol que garantiu o título da Premier League para o Manchester City.

3. Jude Bellingham

Colega de Vini Jr no Real Madrid, foi o melhor jogador do mundo já na primeira metade da temporada, a primeira com a camisa do Real Madrid. Foi um dos nomes mais importantes para o ataque merengue em 2023/24.

Ao todo, o jovem, que chegou de forma quase que inédita na equipe, somou 27 gols e 17 assistências. Também conquistou a Champions, La Liga e Supercopa da Espanha.

Foi desfalque em algumas partidas, após lesões e suspensões. Porém, foi fundamental para a conquista da Champions e marcou um golaço em um dos El Clásico da temporada.

Na Euro, o inglês marcou dois gols, com direito a um tento de bicicleta no último minuto das oitavas de final. Deu a assistência para o gol de empate, marcado por Cole Palmer. Quase ergueu mais uma taça, mas os espanhóis conquistaram o título. Por isso, Bellingham também surge como opção ao prêmio.