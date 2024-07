Brasil conquista medalha histórica na ginástica artística feminina

A equipe feminina de ginástica artística do Brasil conquistou uma medalha de bonze inédita nesta 3ª.feira (3.jul.24), na Bercy Arena, durante a competição por equipes dos Jogos Olímpicos Paris.

Representado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, que juntas fizeram 164.497 pontos, garantindo a terceira colocação no pódio olímpico.

O Brasil cresceu na competição. Após as barras assimétricas, as brasileiras tiveram falhas na trave. O solo auxiliou o desempenho na sequência, até que o salto fechasse o caminho para o pódio. Rebeca Andrade encerrou a participação com um salto de 15.100, fundamental para o bronze final. No total, o time brasileiro conseguiu 42.366 no salto, 41.199 nas barras assimétricas, 39.966 na trave e 40.966 no solo.

O ouro ficou com os Estados Unidos, que somaram 171.296 pontos. Já a Itália garantiu a prata, com 165.494 pontos. A principal concorrente do Brasil foi a Grã-Bretanha, que terminou em quarto, com 164.263 pontos.

Grande favorito na competição, os Estados Unidos teve como destaque as estrelas da ginástica Simone Biles e Sunisa Lee. A Itália repetiu o bom resultado da classificação e conquistou sua primeira medalha por equipes na ginástica artística feminina desde a prata em Amsterdã 1928.