CBF já tem dono: Samir Xaud corre sozinho rumo à presidência

O médico Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, oficializou no domingo (18) sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A chapa, batizada de “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização”, já nasce com apoio suficiente para assegurar a vitória.

Com a assinatura de 25 federações estaduais e dez clubes das Séries A e B, Xaud deve ir sozinho para a eleição marcada para o próximo domingo, dia 25. Apenas as federações de São Paulo e Mato Grosso não subscreveram o registro de sua candidatura.

O prazo para inscrição de chapas se encerra nesta terça-feira (20), mas, pelas regras da eleição, é preciso o apoio de ao menos oito federações para validar uma candidatura. Isso torna inviável a entrada de outros nomes no processo eleitoral.

O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, havia declarado intenção de disputar a presidência. Ele contava com o apoio informal de parte da Liga Forte União (LFU), mas sem o número mínimo de federações, sua candidatura está descartada.

Três clubes da LFU, no entanto, apoiaram a chapa de Xaud: Amazonas, CRB e Criciúma. Eles se somam a Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda, que já haviam fechado com o dirigente roraimense.

Samir Xaud tem 41 anos, é médico infectologista com especialização em medicina esportiva e foi eleito recentemente para o cargo que seu pai, Zeca Xaud, ocupou por quatro décadas em Roraima. Sua gestão é tida como símbolo de renovação no futebol local.

Na última sexta-feira (16), antes mesmo da publicação oficial do edital da eleição, a CBF fez uma postagem nas redes sociais elogiando a atuação de Xaud. A mensagem destacou o “avanço organizacional e a visibilidade inédita” do futebol roraimense.

Com a maioria das federações ao seu lado — cada uma com peso três no colégio eleitoral —, Xaud tem votos suficientes para garantir a vitória mesmo sem maioria entre os clubes. O apoio de 23 das 27 entidades estaduais já é suficiente para a eleição.

A chapa conta com oito nomes para as vice-presidências, incluindo cinco presidentes de federações: Ednailson Leite (AM), José Vanildo (RN), Michelle Ramalho (PB), Ricardo Lobo (PA) e Rubens Angelotti (SC). Também integram a chapa Flávio Zveiter, Gustavo Dias e Fernando Sarney.

A eleição foi antecipada após o afastamento do então presidente Ednaldo Rodrigues, na quinta-feira (15). A Justiça do Rio considerou nulo o acordo entre a CBF e o STF que validava a eleição de 2022, por suspeita de falsificação da assinatura de um dos signatários, o Coronel Nunes.

Com a disputa praticamente definida, Samir Xaud deve ser confirmado como novo presidente da CBF em uma votação com roteiro previsível — e sob a promessa de modernizar a entidade mais poderosa do futebol brasileiro.