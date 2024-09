Com categoria 'imprensa', Circuito CAIXA da Capital abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a etapa do Circuito de Corridas CAIXA, marcada para 13 de outubro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS).

Corredores interessados podem confirmar sua participação no site oficial: circuitocaixa.com/campogrande.

Neste ano a CAIXA abriu a categoria 'imprensa', permitindo que comunicadores disputem no percurso de 5km e 10km.

Jornalistas que desejam participar devem solicitar inscrição pelo e-mail redacao@zdl.com.br, informando nome do veículo, editoria, nome e cargo. As vagas são limitadas.

CATEGORIAS

Os atletas de Mato Grosso do Sul têm duas opções de inscrição:

Kit Popular, por R$ 89 -- inclui número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação.

Kit Caixa, por R$ 129 -- que tem todos os benefícios do Kit Popular e além disso oferece uma camiseta e uma meia.

Clientes com cartão de crédito Caixa recebem 20% de desconto. Funcionários da Caixa e corredores acima de 60 anos também têm condições especiais, com preços reduzidos.

TRADIÇÃO

Criado em 2004, o Circuito CAIXA já reuniu mais de 316 mil participantes em 143 provas. Após uma pausa em 2018 devido à pandemia, a série volta com 10 etapas programadas para 2024.

O evento é patrocinado pela CAIXA, realizado pela HT Sports e conta com o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Datas do Circuito CAIXA 2024:

14/07 - Brasília;

21/07 - Belo Horizonte;

01/09 - Aracaju;

08/09 - Salvador;

15/09 - Maceió;

13/10 - Campo Grande;

02/11 - Goiânia;

10/11 - São Paulo;

24/11 - Palmas;

08/12 - Vitória.

Para mais informações, acesse o site oficial do evento.