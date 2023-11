Corinthians leva goleada de 5x1 do Bahia

O Corinthians perdeu de 5x1 para o Bahia na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta 6ª feira (24.nov.23). A vitória tornou-se histórica, pois é o maior resultado do Tricolor contra o Corinthians e também o maior dos baianos fora de casa na história do Brasileirão.

Em campo, o Bahia dominou o Corinthians do início ao fim, fazendo 3 a 0 antes do intervalo e mais dois na 2ª etapa, com gols de Rezende, Cauly, Thaciano (duas vezes) e Ademir. O resultado dá pontos importantes para o Bahia sair do Z-4.

A vitória dos comandados de Rogério Ceni também agitou a briga contra o rebaixamento na tabela. O resultado, construído no primeiro tempo, levou o Bahia aos 41 pontos e temporariamente fora da zona de rebaixamento. O Bahia ultrapassou o Cruzeiro e o Vasco de acordo com os critérios de desempate, mas ainda terá que observar os jogos dessas duas equipes na rodada.

O resultado negativo para o clube paulista provoca uma grande agitação, às véspera de uma eleição presidencial marcada para ser realizada no sábado (25.nov.23).

Sob Mano Menezes, o Corinthians estagnou nos 44 pontos e desperdiçou a oportunidade de anular qualquer possibilidade matemática de ser rebaixado para a Série B.

Na próxima rodada, o Corinthians viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, na terça-feira, às 21h30, em São Januário. O Bahia recebe o São Paulo na Fonte Nova na quarta-feira, às 20h.