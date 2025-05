CR7 no Brasil: Craque recebe proposta para disputar o Mundial por clube brasileiro

O astro português Cristiano Ronaldo pode estar prestes a protagonizar uma das maiores reviravoltas do futebol mundial. Segundo o jornal espanhol Marca, o atacante recebeu uma proposta concreta para deixar o Al Nassr e atuar no Brasil.

A publicação não revelou o nome do clube interessado, mas destacou que a oferta inclui a possibilidade de disputar o novo Mundial de Clubes da FIFA. Como o Al Nassr não está classificado para o torneio, a proposta brasileira ganha força.

Atualmente, apenas quatro clubes brasileiros estão garantidos na competição: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Dois deles são treinados por técnicos portugueses, o que pode pesar na decisão do camisa 7.

Cristiano Ronaldo já admitiu, em entrevistas anteriores, que busca novos desafios e ainda sonha com títulos expressivos antes da aposentadoria. A experiência na Arábia Saudita, por enquanto, não trouxe o sucesso esportivo esperado.

Desde que chegou ao Al Nassr, CR7 viu adversários como Al Hilal dominarem o cenário local e internacional. A frustração com a falta de conquistas pode acelerar sua saída do clube saudita.

Aos 39 anos, o atacante ainda mostra alto rendimento físico e técnico, liderando estatísticas de gols e desempenho na liga saudita. Um retorno a um futebol mais competitivo parece sedutor.

O interesse do futebol brasileiro, por sua vez, agita o mercado e a torcida. Qualquer um dos clubes citados teria um salto de visibilidade global com a chegada do astro português.

Se confirmado, o acerto marcaria a chegada mais impactante de um jogador estrangeiro ao futebol nacional. E abriria caminho para o Brasil sediar não só o talento, mas também a ambição de Cristiano Ronaldo.

O desfecho pode vir nas próximas semanas. Até lá, o mundo do futebol seguirá atento: será que vem aí um "CR7 do Brasil"?