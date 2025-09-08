MS Notícias

ESPORTE

Delegação vai à CBF para inserir MS na elite do futebol brasileiro

Encontros no Rio de Janeiro abrem espaço para novos investimentos e projetos estruturantes

O foco é transformar os diálogos em parcerias concretas e projetos que impulsionem o esporte em todas as regiões do estado.O foco é transformar os diálogos em parcerias concretas e projetos que impulsionem o esporte em todas as regiões do estado. - Reprodução
Uma comitiva de Mato Grosso do Sul esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, no dia 4 de setembro, com o objetivo de fortalecer o futebol estadual.

A agenda teve caráter estratégico e institucional, reunindo representantes do setor público e privado para debater o desenvolvimento do esporte como motor de transformação regional.

Participaram da comitiva Guto Dobes Filho, empresário e investidor do Pantanal SAF; Gilmar Ribeiro, presidente do clube; Julio Brant, assessor especial do Governo do Estado; e Lucas Dolzan, diretor executivo da Federação de Futebol de MS.

O ponto central da visita foi a audiência com o presidente da CBF, Samir Xaud, e com o presidente do STJD, Luís Otávio Teixeira Veríssimo.

Na ocasião, foram apresentados projetos, propostas e demandas de Mato Grosso do Sul para promover a profissionalização e o crescimento sustentável do futebol local. "Esta agenda superou nossas expectativas", afirmou Guto Dobes Filho. "Além dos debates cruciais sobre o desenvolvimento regional, a oportunidade de estar aqui nos permite vislumbrar impactos econômicos significativos para Mato Grosso do Sul."

Segundo ele, o incentivo ao esporte "não é apenas sobre o jogo em si, mas sobre a criação de oportunidades, a atração de investimentos e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva ligada ao esporte em nosso estado".

Durante a reunião, Guto destacou os três projetos do Pantanal SAF aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte, que permitem a captação de recursos de empresas para ações sociais e esportivas.

O clube é o primeiro do estado com autorização para captar recursos via renúncia fiscal, com foco no apoio a crianças carentes e suas famílias.

"Hoje a gente vive um momento diferenciado no futebol de MS", declarou Gilmar Ribeiro, presidente do Pantanal SAF. "A presença do Julio Brant, representando o governador Eduardo Riedel, e do Lucas Dolzan, trazendo o apoio da nossa federação, mostram muito bem isso."

Gilmar ressaltou que "o futebol sul-mato-grossense está recebendo reforços de todos os lados, e não há dúvida que vai haver um salto a partir de agora".

Além dos compromissos institucionais, a comitiva participou de um almoço na sede da CBF com ex-campeões mundiais como Bebeto, Zinho, Jairzinho, Mauro Silva e Denilson.

No encerramento da agenda, a delegação foi convidada a assistir à vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, no Maracanã.

A partida foi acompanhada da tribuna de honra da CBF, em um gesto simbólico de integração entre o estado e a cúpula do futebol nacional.

Tags: CBF, Federação de Futebol de MS, Gilmar Ribeiro, Guto Dobes Filho, Julio Brant, Lucas Dolzan, Luís Otávio Teixeira Veríssimo, MATO GROSSO DO SUL, Pantanal SAF, Samir Xaud
