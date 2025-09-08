Delegação vai à CBF para inserir MS na elite do futebol brasileiro

Uma comitiva de Mato Grosso do Sul esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, no dia 4 de setembro, com o objetivo de fortalecer o futebol estadual.

A agenda teve caráter estratégico e institucional, reunindo representantes do setor público e privado para debater o desenvolvimento do esporte como motor de transformação regional.

Participaram da comitiva Guto Dobes Filho, empresário e investidor do Pantanal SAF; Gilmar Ribeiro, presidente do clube; Julio Brant, assessor especial do Governo do Estado; e Lucas Dolzan, diretor executivo da Federação de Futebol de MS.

O ponto central da visita foi a audiência com o presidente da CBF, Samir Xaud, e com o presidente do STJD, Luís Otávio Teixeira Veríssimo.

Na ocasião, foram apresentados projetos, propostas e demandas de Mato Grosso do Sul para promover a profissionalização e o crescimento sustentável do futebol local. "Esta agenda superou nossas expectativas", afirmou Guto Dobes Filho. "Além dos debates cruciais sobre o desenvolvimento regional, a oportunidade de estar aqui nos permite vislumbrar impactos econômicos significativos para Mato Grosso do Sul."

Segundo ele, o incentivo ao esporte "não é apenas sobre o jogo em si, mas sobre a criação de oportunidades, a atração de investimentos e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva ligada ao esporte em nosso estado".

Durante a reunião, Guto destacou os três projetos do Pantanal SAF aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte, que permitem a captação de recursos de empresas para ações sociais e esportivas.

O clube é o primeiro do estado com autorização para captar recursos via renúncia fiscal, com foco no apoio a crianças carentes e suas famílias.

"Hoje a gente vive um momento diferenciado no futebol de MS", declarou Gilmar Ribeiro, presidente do Pantanal SAF. "A presença do Julio Brant, representando o governador Eduardo Riedel, e do Lucas Dolzan, trazendo o apoio da nossa federação, mostram muito bem isso."

Gilmar ressaltou que "o futebol sul-mato-grossense está recebendo reforços de todos os lados, e não há dúvida que vai haver um salto a partir de agora".

Além dos compromissos institucionais, a comitiva participou de um almoço na sede da CBF com ex-campeões mundiais como Bebeto, Zinho, Jairzinho, Mauro Silva e Denilson.

No encerramento da agenda, a delegação foi convidada a assistir à vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, no Maracanã.

A partida foi acompanhada da tribuna de honra da CBF, em um gesto simbólico de integração entre o estado e a cúpula do futebol nacional.