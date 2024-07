Di Maria recebe 'cabeça de porco e bala de revólver' como ameça

O atacante argentino Ángel Di María desistiu de retornar ao futebol argentino para jogar no Rosário Central após receber pacote em tom ameaçador.

Em entrevista ao Rosario3, Di María revelou que recebeu uma caixa contendo uma cabeça de porco e uma bala de revólver, acompanhada de uma mensagem ameaçando sua filha, Pia, caso ele se mudasse para o clube argentino.

Com 36 anos e passagens por grandes clubes como Manchester United, PSG, Juventus e Real Madrid, Di María estava prestes a voltar ao Rosário Central após deixar o Benfica. No entanto, as ameaças e incidentes violentos, incluindo tiros em um posto de gasolina, levaram o jogador a reconsiderar seus planos. Ele expressou a dor e o impacto emocional que as ameaças causaram em sua família.

Di María, que recentemente conquistou a Copa América com a seleção argentina, está avaliando seu futuro no futebol. Embora tenha sido ligado a clubes como Grêmio e Corinthians, é provável que ele permaneça na Europa, possivelmente renovando seu contrato com o Benfica.