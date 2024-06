Eurocopa: quem são os favoritos?

Um dos maiores torneios de futebol europeu está prestes a começar e todas as atenções estão voltadas para as grandes seleções do Velho Continente. A Eurocopa é um oásis para os amantes das competições internacionais, com times repletos de craques e partidas que desafiam a lógica e marcam a história do esporte.

Os torcedores e jornalistas especializados já têm em mãos a lista dos favoritos, com as seleções mais renomadas no topo, como França, Inglaterra e Alemanha. O time francês é liderado por Kylian Mbappé; os ingleses contam com Jude Bellingham; e os alemães terão a última dança do maestro Toni Kroos.

As casas de apostas online também já contam com a sua lista, tanto para as seleções quanto para os jogadores. As apostas na Eurocopa apontam para três favoritos: Inglaterra, França e Alemanha. Esses times são os mais tradicionais do continente e vivem uma excelente safra de jogadores, com as principais estrelas mundiais formando os plantéis.

A seguir, conheceremos as seleções mais cotadas e quais são os seus principais jogadores. Confira:

França

Atual vice-campeão do mundo, o time francês chega com moral após ter disputado uma partida memorável, talvez, a melhor final de todos os tempos de uma Copa do Mundo. O título não veio, mas o conjunto dos Les Bleus mostrou-se muito entrosado e capaz de grandes feitos.

Na lista de selecionados estão nomes do primeiro escalão do futebol, como Mbappé, Kanté e Griezmann, todos campeões do mundo em 2018 e, agora, com os olhos voltados para o maior título do continente europeu.

Inglaterra

Vice-campeã da última Euro, a Inglaterra chega com uma geração promissora liderada por Harry Kane, Phil Foden e Jude Bellingham. O técnico Gareth Southgate já provou sua capacidade de levar a equipe longe em torneios internacionais.

O time inglês tem como maior rival a pressão por títulos, já que desde a Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra, os Three Lions não conseguem levantar uma taça, seja continental ou mundial.

Alemanha

A anfitriã da Eurocopa 2024 chega cercada de expectativas. Após dois fiascos monumentais nas edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo, os alemães buscam o equilíbrio entre a nova geração, liderada por Florian Wirtz, e a velha guarda, que terá a despedida de Toni Kroos, que se aposentará após o torneio.

Além de jogar em casa, o time alemão terá em campo alguns dos jogadores que mais encantaram na temporada europeia, como o já citado Wirtz, que conduziu o Bayer Leverkusen ao inédito título invicto da Bundesliga e à glória na Copa da Alemanha.

Espanha

Uma das seleções mais vitoriosas da história da Euro, a Espanha busca recuperar o domínio após alguns anos de resultados menos expressivos. A nova safra de jogadores está consolidada e apenas alguns dos antigos heróis fazem parte do elenco espanhol, como Jeús Navas, que conta com um título da Euro e outro da Copa do Mundo no currículo.

Assim como nos anos anteriores, a força da Fúria vem do seu meio-campo, que conta com nomes como Rodri, figura central do Manchester City, Pedri e Fermín, ambos do Barcelona. No ataque, está Lamine Yamal, outra jovem promessa do Barça.

Itália

A atual campeã da Euro chega ao torneio com menos expectativas do que as suas principais rivais. Após anos de fracassos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o último campeonato mundial disputado pela Azzurra foi no Brasil em 2014, quando venceu apenas um jogo da fase de grupos.

Para conquistar a Europa, a seleção italiana conta com Donnarumma, Jorginho e Federico Chiesa, três jogadores de diferentes posições que podem fazer a Itália buscar um bicampeonato europeu e, quem sabe, voltar aos grandes palcos do futebol mundial.

A menção honrosa vai para a forte seleção portuguesa que está correndo por fora. O último título veio na Euro em 2016, sem Cristiano Ronaldo, que estava lesionado na final e, agora, conta com um elenco ainda melhor e mais experiente para buscar uma nova surpresa em terras alemãs.

A Euro 2024 promete ser um torneio de alto nível, com algumas das seleções mais fortes do mundo competindo pelo título. Independentemente do vencedor, o torneio certamente proporcionará momentos inesquecíveis para os fãs de futebol ao redor do mundo.